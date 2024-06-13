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МТС подключила гигабит в «лучшем жилом комплексе России»

ПАО «МТС» сообщает о развитии фиксированной связи в Кирове. Доступ к гигабитному домашнему интернету и сервисам МТС получили 125 семей дома бутик-класса «Булычев». Об этом CNews сообщили представители МТС.

«Булычев» — первый и единственный в России многоквартирный умный дом-бутик класса «А». Проект девелопера с научным подходом «Железно» стал лучшим жилым комплексом-новостройкой в России в 2024 г. по версии Единого ресурса застройщиков.

Благодаря новому строительству сетей жители дома «Булычев» на улице Розы Люксембург, 23А теперь могут с комфортом пользоваться всеми цифровыми сервисами экосистемы МТС на высоких скоростях. Даже в часы пиковых нагрузок интернетом смогут пользоваться все члены семьи одновременно и с нескольких устройств, загружать тяжелый контент, без перебоев смотреть и скачивать фильмы и сериалы в хорошем качестве, проводить видеоконференции, подключать умные устройства, слушать музыку и аудиокниги.

«Мы продолжаем развивать фиксированную связь в Кировской области - модернизируем сеть, строим новую, чтобы кировчане могли с комфортом пользоваться нашими цифровыми сервисами и другими онлайн-ресурсами. В прошлом году мы полностью модернизировали сеть в Кирове и Кирово-Чепецке, обеспечив ковровое покрытие гигабита в этих городах, а нашими гигабитными тарифами пользуется практически каждый второй абонент фиксированной связи. В целом, домашними услугами МТС пользуются больше половины жителей Кирова и Кирово-Чепецка», - сказал директор филиала МТС в Кировской области Алексей Быков.

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