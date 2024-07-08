«Ростелеком» и министерство образования и науки Челябинской области договорились вместе внедрять искусственный интеллект

Провайдер «Ростелеком» и министерство образования и науки Челябинской области заключили соглашение о сотрудничестве. Стороны закрепили намерение вместе реализовывать программы и прикладные проекты с целью инновационного развития образовательной и научной сфер, а также внедрения цифровых сервисов с технологиями искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Виталий Литке, министр образования и науки Челябинской области: «Качественная телеком-инфраструктура напрямую влияет на успех цифровой трансформации образовательной отрасли. За последние три года совместно с "Ростелекомом" мы предоставили доступ к современным технологиям для 446 школ Южного Урала: ученики и педагоги получили возможность пользоваться современными цифровыми сервисами и образовательным контентом. Ежегодно провайдер организует видеонаблюдение за ЕГЭ, обеспечивая безопасность и прозрачность процесса итоговой аттестации. Сфера образования требует постоянного развития и модернизации при помощи новых технологий. Соглашение позволит нам эффективнее взаимодействовать в области цифровой трансформации, применения технологий искусственного интеллекта и подготовки ИТ-кадров для отрасли».

Евгений Макагонов, директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком»: «Соглашение между регионом и “Ростелекомом” подчеркивает наши намерения и далее совместно работать над цифровым развитием Челябинской области, в том числе в области образования и науки. Перед российскими учебными заведениями поставлена цель менять зарубежное программное обеспечение на отечественное. Мы готовы предложить импортозамещение сервисов, которыми сегодня пользуются вузы, а также содействовать в разработке профильных программ дополнительного и дополнительного профессионального образования».

Партнеры договорились также обмениваться актуальной информацией по значимым проектам и вместе проводить профильные конференции, семинары и презентации.