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«Аэрофлот» добавил новые аудиогиды и плейлисты в стриминговый сервис «Звук»

«Аэрофлот» добавил новые аудиогиды и плейлисты на своей официальной странице в сервисе «Звук». Слушатели интернет-сервиса смогут воспользоваться аудиогидами по Калининграду и Казани, а также прослушать специальную подборку музыки для прогулок по этим городам.

В новых аудиогидах любители путешествий услышат знакомые голоса. В записи проекта приняли участие российские звёзды, которые родились или выросли в Калининграде или Казани.

Плейлисты «Калининград» и «Казань» будут дополнением к аудиогидам и создадут настроение для пеших маршрутов по этим городам или для воспоминаний о путешествии по ним. В подборках используются наиболее популярные композиции среди аудитории в возрасте от 25 до 45 лет. Кроме того, в списки традиционно включают музыку, которую любят слушать жители этих городов.

Проект аудиогидов для «Звука» по самым популярным туристическим направлениям России «Аэрофлот» запустил в ноябре 2022 г. Помимо Казани и Калининграда, туристы могут узнать о достопримечательностях Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Красноярска и Сочи. Все эти города традиционно являются туристическими точками притяжения и, одновременно, наиболее популярными направлениями среди пассажиров «Аэрофлота».

При подготовке аудиогидов «Аэрофлота» проводится большая редакторская и исследовательская работа, в которой принимают участие местные жители. Их отзывы и рекомендации формируют уникальный контент и помогают путешественникам не упустить самое важное и взглянуть на города изнутри, глазами горожан.

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