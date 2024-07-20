День благотворительной подписки: помогаем вместе с билайном

билайн на протяжении многих лет создает системные решения для благотворительности. В феврале 2023 года оператор запустил подписочный сервис мобильной благотворительности на сайте и в приложении билайн. Благотворительная подписка — это регулярные перечисления в поддержку некоммерческих организаций. Ежемесячный платеж с билайном позволяет перевести деньги в проверенную благотворительную организацию: перед подключением к платформе специалисты детально проверяют репутацию каждого из фондов.

Оформить подписку на регулярное пожертвование с баланса мобильного телефона билайн легко — с помощью нажатия на кнопки «Подключить». Ежемесячно с баланса будут списываться средства в поддержку выбранного благотворительного фонда. Также в любой момент можно отменить подписку. Стоимость подписки - 150 рублей/месяц.

Благотворительная подписка с безопасным оператором — это удобный и надежный способ, как для самих благотворительных фондов, так и для клиентов билайна, которые хотят им помогать.

Итоги 2023 года сервиса мобильной благотворительности:

Только по итогам 2023 года сервис помог привлечь на благотворительные цели более 661 млн рублей, а с момента запуска собрал больше 5,7 млрд рублей. Всего в 2023 году в благотворительных акциях при поддержке билайна приняли участие почти 2 млн человек, а средняя дневная сумма пожертвований через сервис составила 1,8 млн рублей. Абоненты билайна за 2023 год совершили пожертвования более 4,4 млн раз.

Как начать помогать?

Оформить подписку в мобильном приложении билайн. Для подключения ежемесячного списания в размере 150 рублей нужно зайти в мобильное приложение билайн (12+) → перейти в раздел «Услуги» → «Подписки» → «Благотворительность».

На сайте билайн. Зайти на страницу «Благотворительность» на нашем сайте → выбрать фонд, которому хотите помочь, оформив подписку на ежемесячное списание в 150 рублей.

Как узнать, куда перечисляются средства?

После получения средств от абонента фонд самостоятельно принимает решение, на какие нужды их потратить. Каждый фонд в обязательном порядке ежемесячно публикует на отдельной странице на сайте отчет о целевом расходе денежных средств и даже указывает имена некоторых благотворителей. Человек, сделавший пожертвование, может удостовериться в том, что его средства поступили, будут использованы строго на нужды фонда и никуда не пропадут.

Евгения Чистова, руководитель по устойчивому развитию билайн: «Мы совершенствуем механики помощи и наращиваем свой технологический потенциал, чтобы как можно больше абонентов билайна быстро и удобно, а главное безопасно могли оформить ежемесячные платежи в выбранный фонд.

Мы рады, что наши технологии и системные решения помогают развивать фандрайзинг на качественно новом уровне, вовлекая в решение проблем большое количество неравнодушных людей, ведь помогать должно быть просто и удобно»

Реклама. По условиям сервиса «Плати с билайн». Ряду абонентов билайн после траты 150 р. на услуги связи. Может взиматься комиссия за проведение транзакции с благотворительной организации. Ограничения, лимиты, подробнее: beeline.ru.