Татарстанцев приглашают на второй поток бесплатной школы по веб-дизайну

МТС, цифровая экосистема, запускает второй поток школы по веб-дизайну на онлайн-платформе «Поколение М». Бесплатная программа рассчитана на школьников и студентов с начальным и продвинутым уровнями знаний и включает уроки по созданию веб-сайтов, уникальных пользовательских интерфейсов, работу с инструментами для дизайна и прототипирования. Курс завершается конкурсным заданием от ИТ-команды МТС, по результатам которого лучших «студентов» пригласят на стажировку в МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Каждый участник образовательной программы может выбрать необходимый ему уровень сложности курса: новичок или дизайнер с опытом. На базовой программе школьники и студенты погружаются в азы профессии веб-дизайнера, узнают для чего нужен бриф, ресерч и сторителлинг, знакомятся с ключевыми программами Tilda и Figma. Для ребят с опытом программирования предусмотрено более глубокое погружение в техники, такие как адаптивный дизайн, интерактивные элементы, а также возможность работать с продвинутыми функциями программы Readymag.

«Погружение в мир ИТ и изучение разных специальностей, чтобы найти подходящее для себя, можно и нужно начинать еще со школьной скамьи. В помощь молодежи МТС организует большое количество конкурсов, турниров, онлайн-обучений. Татарстанские ребята – их активные участники. К примеру, ученик казанского лицея №2 стал обладателем третьего места всероссийской олимпиады по программированию True Tech Champ среди восьми тысяч разработчиков. В прошлом году мы запустили на образовательной платформе «Поколение М» бесплатный курс по веб-дизайну и убедились в высокой востребованности и популярности этого направления среди молодежи. Мы приглашаем ребят, которые хотят связать свою жизнь с ИТ, попробовать свои силы в новом потоке онлайн-школы по веб-дизайну», — сказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

В онлайн-курс вошли 11 уроков. Самые объемные по информационному наполнению стали практические лекции, где разбирается принцип работы в тех или иных программах. В финале курса студентам будет предложено конкурсное задание – самостоятельно создать сайт для одного из продуктов экосистемы МТС. Оценивать его функциональность и исполнение технических задач будет ИТ-команда МТС. Участники, которые наиболее успешно выполнят задачу, получат приглашение на стажировку в МТС.

Финалисты первого курса по веб-дизайну, в качестве выпускного задания, чаще всего создавали дизайн-концепции МТС Музыки и МТС Travel. К примеру, один из участников курса внес в музыкальное приложение функцию выбора любимых исполнителей для пользователей, которые регистрируются через сайт. Также, ребята предлагали новые решения для оптимизации сайтов, добавляли расширенные возможности в цветовых настройках, интерактивные элементы.