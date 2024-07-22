Аналитика «МегаФона»: зачем тюменцам интернет в торговых центрах

Пространства моллов с зонами для шопинга, развлечений и фудкортами давно закрепились как одни из любимых мест семейного отдыха тюменцев. Специально для многочисленных посетителей связисты запустили новое телеком-оборудование в ТРЦ «Матрешка» в Восточном округе Тюмени. По свежим замерам экспертов, пользоваться привычными цифровыми сервисами можно на скорости до 100 Мбит⁄с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Этот молл активно посещают жители густонаселенных районов Восточного округа и гости Тюмени. Мобильный интернет помогает им не только во время прогулок и развлечений, но и в шопинге. Люди сравнивают цены с интернет-магазинами, отправляют фото из примерочных и салонов красоты, и делятся видео – и все это на высоких скоростях. Технологические решения оператора также позволяют вести трансляции мероприятий и праздников в пространстве «Матрешки».

Внутри здания торгово-развлекательного центра инженеры «МегаФона» установили новое телеком‑оборудование, поддерживающее 4G и обеспечивающее высокую емкость сигнала мобильной связи. Благодаря этому гости могут без ограничений пользоваться мобильным интернетом, делиться с друзьями фото и видео в моменте и выходить на связь в мессенджерах.

«Из-за материалов стен и особенностей конструкций торговых центров проникновение сигнала от внешних базовых станций внутрь здания – расположенных в нем магазинов и развлекательных площадок – может быть затруднено. Поэтому индор-решения, то есть установка телеком-оборудования внутри помещений, – эффективный способ для обеспечения связью таких объектов. Это позволяет гостям общаться в сети 4G даже в самые загруженные часы работы молла. Сегодня средние скорости передачи данных в пространствах ТРЦ превышают 35 Мбит/с., а максимальные – более чем в два раза», – сказал директор «МегаФона» в Тюменской области Евгений Пфлаумер.

Востребованность современной связи в тюменском молле подтверждают и данные обезличенной статистики оператора. Так, в июне 2024 г. посетители «Матрешки» сгенерировали объем трафика, сравнимый с публикацией 1,7 млн постов в соцсетях. Тюменцы потратили 72% от всего объема данных, еще 16% – северяне из Югры и Ямала, остальные 12% – гости Тюмени из десятков российских регионов. Самыми интернет-активными среди них стали жители Свердловской, Курганской, Московской и Челябинской областей. При этом и тюменцы, и иногородние гости все чаще предпочитают выходить на связь через интернет: за июнь 2024 г. трафик голосовых звонков снизился на 7%, а объем передачи данных в сети 4G вырос на 25%.