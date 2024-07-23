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«МТС Линк» стала официальным сервисом платформы «Открытое образование»

«Вебинар Технологии», российская компания-разработчик экосистемы сервисов для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк», и национальная платформа «Открытое образование» объявили об интеграции сервисов. Университеты страны теперь смогут включать в свои общедоступные курсы модули с вебинарами, практическими онлайн-занятиями и другими форматами, предполагающими непосредственное взаимодействие преподавателя и студента.

Ранее платформа «Открытое образование» позволяла включать в курсы только готовые материалы. Если авторы программы считали необходимым дополнить ее вебинаром или онлайн-встречей с преподавателем, им приходилось организовывать такие мероприятия в сторонних сервисах. Теперь благодаря интеграции с «МТС Линк» преподаватели могут проводить любые онлайн-занятия прямо на платформе «Открытое образование». Переходить на соседние вкладки или в личный кабинет «МТС Линк» не потребуется. Интеграция направлена на упрощение организации учебного процесса и создание эффективной и удобной образовательной среды.

«Наша цель — упростить доступ к образованию и сделать процесс обучения максимально удобным для всех участников. Ранее на платформе «Открытое образование» преподавателям и слушателям приходилось переключаться на сторонние платформы для онлайн-трансляции лекций и проведения вебинаров и не было возможности организовать гибридный формат обучения. Интеграция с «МТС Линк» помогает решить эти проблемы и дает возможность в ближайшее время запустить на платформе «Открытое образование» новые образовательные продукты, такие как отдельные вебинары вне онлайн-курсов, а также онлайн-магистратуру», — сказал директор ассоциации «Национальная платформа открытого образования» Дмитрий Юшин.

«Сфера образования остается одним из приоритетных направлений в работе нашей компании. Более 200 ведущих вузов России используют «МТС Линк», в том числе для организации гибридных форм обучения. Мы уверены, что интеграция с национальной платформой «Открытое образование» упростит взаимодействие между студентами и преподавателями и сделает его более интерактивным и эффективным», — отметила руководитель направления по работе с образовательным сегментом «МТС Линк» Ольга Артеменко.

«Открытое образование» — это современная образовательная платформа, предлагающая онлайн-курсы по базовым дисциплинам, изучаемым в российских университетах. Платформа создана ассоциацией «Национальная платформа открытого образования», учрежденной ведущими университетами — МГУ имени М.В. Ломоносова, СПбПУ, СПбГУ, НИТУ «МИСиС», НИУ ВШЭ, МФТИ, УрФУ и Университет ИТМО. Все курсы, размещенные на платформе, доступны без формальных требований к базовому уровню образования. Для желающих зачесть пройденный онлайн-курс при освоении образовательной программы бакалавриата или специалитета в вузе предусмотрена уникальная для России возможность получения сертификатов.

«МТС Линк» — это экосистема онлайн-коммуникаций, которая сегодня включает в себя шесть продуктов: «Встречи», «Вебинары», «Курсы», «Доски», «Чаты» (корпоративный мессенджер, который сейчас находится в стадии тестирования) и сервисы для гибридных и онлайн-мероприятий COMDI. Разработчик экосистемы занимается решениями для обучения более 15 лет и работает в тесном партнерстве с вузами. Так, в 2023 г. «МТС Линк» и ВШМ СПбГУ представили совместное решение — гибридную аудиторию, которая позволяет эффективно обучать группы, где часть студентов находится в кампусе, а часть подключается удаленно.

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