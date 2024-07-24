Intact модернизировал сетевую инфраструктуру компании «Акрихин»

Intact, системный интегратор и поставщик ИТ-решений, завершил проект модернизации локальной вычислительной сети химико-фармацевтического комбината «Акрихин». Реализация проекта позволила увеличить пропускную способность, повысить отказоустойчивость и усовершенствовать подход к управлению вычислительной сетью предприятий комбината.

Повышение надёжности и предотвращение возникновения аварийных ситуаций на сетевой инфраструктуре стали ключевыми предпосылками к построению новой локальной вычислительной сети (ЛВС).

Компания Intact провела комплексный аудит сетевой инфраструктуры, разработала план модернизации сети, произвела поставку, коммутацию и пусконаладочную работу на новом оборудовании.

В рамках модернизации были использованы современные технологии построения ЛВС, в том числе внедрён стандарт VXLAN, позволяющий масштабировать сеть и сервисы. Развёрнута система управления и мониторинга ЛВС, которая обеспечивает централизованный доступ ко всем компонентам сетевой инфраструктуры, осуществляет резервное копирование конфигураций активного сетевого оборудования и ведёт сбор информации о текущем состоянии устройств, находящихся под управлением данной подсистемы. Для повышения надёжности и отказоустойчивости сети разнесены коммутаторы уровня ядра ЛВС. В рамках проектных работ технические специалисты Intact осуществили интеграцию новой системы ЛВС с существующими информационными системами заказчика.

Внедрение современных технологических решений позволило значительно улучшить ключевые показатели сетевой инфраструктуры: повысилась надёжность системы за счёт обеспечения отказоустойчивости каждого узла сети и подключения между ними, увеличилась пропускная способность ЛВС, возросла производительность и эффективность использования ресурсов оборудования сети, значительно улучшилась коммутация оборудования за счёт проведённого кабель-менеджмента. Заложенный объем ЛВС предусматривает возможность масштабирования инфраструктуры в будущем.

«Компания Intact успешно выполнила модернизацию сети компании «Акрихин», что способствовало значительному повышению эффективности работы и улучшению качества обслуживания клиентов. Специалисты Intact выработали оптимальное решение под наши бизнес-требования. Реализация проекта позволила оптимизировать процессы, сократить время выполнения задач и повысить уровень безопасности данных. В результате компания «Акрихин» получила надёжную и современную сеть, которая позволяет быстро и эффективно решать задачи бизнеса», – сказал Белов Артем, руководитель отдела ИТ-инфраструктуры компании «Акрихин».

«Без надёжной сетевой инфраструктуры сегодня невозможно построить ИТ-среду для эффективного взаимодействия между территориально распределёнными структурными подразделениями предприятия. Современные сетевые технологии обеспечивают высокий уровень надёжности и безопасности передачи данных в закрытом контуре, помимо этого обеспечивая возможность централизованно управлять, обновлять ПО и производить необходимые настройки на сетевых устройствах», – сказал Илья Зубаревич, технический директор компании Intact.