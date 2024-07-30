Кассы самообслуживания АТОЛ помогают обслуживать клиентов сети магазинов автозапчастей «Тектор»

ИТ-компания АТОЛ поставила свои кассы самообслуживания модели 4210 для сети магазинов автозапчастей «Тектор» в Екатеринбурге. Внедрением работы нового оборудования в сети занималась компания «Слон-Электроникс».

Специалисты произвели полный цикл работ: установку кассового оборудования, его интеграцию с системой «1С», обучение персонала. В результате пилотный запуск прошел успешно, и теперь кассы самообслуживания «АТОЛ 4210» используются во всех магазинах сети «Тектор» в Екатеринбурге.

Игорь Вааг, заместитель генерального директора АТОЛ, сказал: «Кассы самообслуживания — это современный тренд в рознице, который позволяет повысить эффективность бизнеса и улучшить клиентский опыт. Мы рады, что наше решение помогло сети «Тектор» оптимизировать процесс обслуживания покупателей и вывести сервис на новый уровень».