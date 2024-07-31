ИТ-компания «Сател» обеспечила связью 16 тыс. сотрудников «Россети Сибирь»

ИТ-компания «Сател» модернизировала телефонную сеть компании «Россети Сибирь» и внедрила платформу унифицированных коммуникаций РТУ в работу энергокомпании. Реализация проекта осуществлялась в два этапа: на первом к сети было подключено 8,7 тыс. сотрудников, а в рамках второго этапа доступ получили еще 7,3 тыс. специалистов компании. Таким образом 16 тыс. сотрудникам стала доступна защищенная коммуникационная сеть предприятия, техническое ядро которой на 100% является российской разработкой.

Основной задачей «Россети Сибирь» являлась замена устаревшего оборудования, которое не позволяло обеспечить эффективную и надежную коммуникацию сотрудников компании. Для решения данных потребностей был необходим переход на новейшие технологии связи и создание условий для дальнейшего развития системы телефонии. Для этого нужно было создать единый центр управления системы и обеспечить прозрачность услуг в рамках единой сети. Помимо этого, к телефонной связи предъявлялись строгие критерии надежности и отказоустойчивости как отдельных узлов, так и всей сети в целом.

Решение компании «Сател» – «Российский телефонный узел» (РТУ) обеспечило телефонную связь с расширенным функционалом для сотрудников «Россети Сибирь». Кроме того, были обеспечены бесперебойный режим работы в случае выхода из строя основного серверного оборудования, быстрая адаптация к существующему ИТ-ландшафту заказчика, а также возможность постепенного наращивания производительности системы по мере увеличения нагрузки.

Мобильное приложение «РТУ-Клиент» позволило организовать единое коммуникационное пространство для всех сотрудников предприятия – как мобильных, так и офисных. Приложение включает в себя набор всех стандартных функций онлайн-коммуникаций: чат, видеовызовы, обмен файлами, переадресация, push-уведомления.

Одним из ключевых преимуществ «РТУ-Клиент» является функция FMC (Fixed Mobile Convergence), которая превращает мобильный телефон в полноценный офисный телефонный аппарат с коротким номером, бесплатной связью внутри предприятия и переадресацией звонков с многоканального корпоративного номера. У приложения есть и другие возможности. Например, единый справочник сотрудников позволяет звонить коллегам с мобильного телефона, набрав внутренний номер из нескольких цифр. Также есть возможность подключить шифрование и вести запись разговоров.

«Помимо внедрения цифровых сервисов UC-коммуникаций, мы провели обучение сотрудников для самостоятельной поддержки решения РТУ. Также был предоставлен доступ к порталу технической поддержки, через который персонал ПАО «Россети Сибирь» может задавать вопросы непосредственно разработчику решения, – отметил Игорь Парфенов, коммерческий директор компании «Сател». – Учитывая надежность разработки, технические возможности, адаптивность и гибкость, аналогичные решения могут использоваться для построения распределенных сетей связи сложной топологии не только в энергетическом секторе, но и в промышленном, нефтегазовом».