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МТС проложила цифровую дорожку к Сахарному замку в волгоградском хуторе

МТС расширила сеть LTE в населенных пунктах Волгоградской области. Строительство нового телеком-оборудования позволило увеличить скорость мобильного интернета для жителей и гостей хутора Сахарный, где расположена популярная у туристов достопримечательность – Сахарный замок, который местные жители называют Пряничным домиком за уникальный стиль строения. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Благодаря запуску телеком-оборудования в хуторе Сахарный, скорость мобильного интернета на 30% выросла у местных жителей и гостей населенного пункта. В том числе и в окрестностях пятиэтажного Сахарного замка, который является достопримечательностью новой архитектуры региона и включен в туристические маршруты по Волгоградской области. Уникальный белый замок выполнен в стиле знаменитого архитектора Гауди, а на территории комплекса, который пользуется популярностью у туристов, также находится «Келья Влюбленных», арка «Крылья Ангела», фонтан-бассейн «Кобра», озеро с мини-лотосами и золотыми рыбками и цветной сад. Обновленная сеть 4G обеспечит отдыхающих скоростным интернетом и позволит с большим комфортом пользоваться цифровыми сервисами.

«Летом традиционно настает пора путешествий и времени, когда можно получше изучить родной регион. Сахарный замок находится всего в 15 километрах от центра Волгограда и сюда едет множество туристов, как и из области, так и со всей страны. Мы анализируем нагрузку на сеть и потребности абонентов и при необходимости устанавливаем дополнительное телеком-оборудование, чтобы каждому пользователю был доступен интернет на комфортной высокой скорости», — отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

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