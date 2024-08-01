«МегаФон» увеличил скорость мобильного интернета в Автозаводском районе Тольятти

Более 2 тыс. жителей Автозаводского района Тольятти получили доступ к цифровым сервисам на скорости до 150 Мбит/с. «МегаФон» запустил дополнительное оборудование вблизи ЖК «Велит». Это позволило расширить зону покрытия сети LTE, обеспечить стабильное соединение в помещениях и на улице, а также снять часть нагрузки с уже действующих телеком‑объектов.

Микрорайон входит в список самых качающих в автограде. За год объем передачи данных в жилом комплексе вырос на 26%. Согласно обезличенной статистике с базовых станций оператора, местные жители особенно активно используют мобильный интернет по вторникам и воскресеньям. Однако ежедневно по вечерам значительно возрастает число пользователей, а вместе с этим увеличивается количество звонков и трафик передачи данных.

Чтобы избежать перегрузок, оператор задействовал на новом телеком-оборудовании высокочастотные диапазоны — наиболее эффективные для повышения емкости сети. В результате средняя скорость загрузки выросла до 25 Мбит/с, а максимальная — до 150 Мбит/с. Этого вполне хватает для комфортного использования различных цифровых «тяжелых» сервисов, например, прямых трансляций в высоком разрешении, даже без подключения к домашнему Wi‑Fi.

«Жители Самарской области уже привыкли смотреть фильмы, общаться в мессенджерах и использовать различные приложения без каких-либо ограничений. Особенно это заметно в спальных районах, где много молодых семей с детьми. Мы внимательно следим за увеличением нагрузки и быстро реагируем на изменения. В зависимости от ситуации инженеры обновляют оборудование или запускают дополнительную инфраструктуру, чтобы гарантировать нашим клиентам стабильное и быстрое подключение», — сказал Виктор Югай, директор «МегаФона» в Самарской области.

С начала года техническая служба оператора построила новые базовые станции и в других жилых комплексах Самарской области, где отмечается повышенный спрос на мобильный интернет и голосовую связь. Технические мероприятия прошли вблизи ЖК «Остров-2», «Госуниверситет» и «Дом у Загородного» в Самаре, а также на территории микрорайона «Южный город» в пригороде областной столицы. Улучшения при загрузке тяжелых файлов, просмотре видео в режиме онлайн или общении по видеосвязи со смартфона почувствовали в общей сложности более 10 тыс. человек.