На железнодорожной станции Усть-Юган в Югре развернули современную цифровую сеть

Жители Усть-Югана в Нефтеюганском районе ХМАО могут пользоваться всеми цифровыми сервисами на высоких скоростях. В июле 2024 г. инженеры «МегаФона» запустили в северном поселке и одноименной железнодорожной станции новый объект связи с поддержкой сети 4G. После проведенных работ средняя скорость передачи данных выросла в 4 раза, а максимальная превышает 120 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Усть-Юган был основан во времена строительства магистрали «Тюмень — Сургут», и первыми его жителями стали железнодорожники, обслуживающие транспортный узел. Сегодня от станции можно доехать до 176 городов. А населенный пункт стал комфортным для жизни почти 2000 жителей. На связь с мобильных устройств здесь выходят не только местные, но и сотни пассажиров РЖД, а также сотрудники близлежащего промышленного объекта, где ведется добыча нефти.

Для новой телеком-инфраструктуры в Усть-Югане инженеры «МегаФона» предусмотрели сразу три диапазона частот LTЕ, что увеличивает емкость сети, обеспечивает широкую зону покрытия и высокие скорости передачи данных. По данным специалистов после запуска нового оборудования средняя скорость мобильного интернета в этих локациях выросла в четыре раза, а максимальная увеличилась на 70% и в пиковых значениях превышает 120 Мбит/с.

Теперь участники железнодорожного транспортного потока могут серфить в сети, общаться с близкими по видеосвязи, жители поселка – учиться и работать удаленно, а также проводить досуг на видеохостингах и гейминговых сервисах. Сотрудникам нефтяной компании новая сеть позволит ускорить рабочие коммуникации.

«Северяне все чаще получают госуслуги в электронном формате, предпочитают онлайн-шопинг привычному походу в магазин или онлайн-кинотеатр, как альтернативу визиту в кинозал. Статистика показывает, что нагрузка на сеть неизменно растет, и в небольших населенных пунктах Югры динамика еще выше, чем в городах. Чтобы жители и гости региона без задержек могли загружать или выкладывать контент, мы планомерно улучшаем инфраструктуру – вводим новое оборудование и модернизируем существующее, развивая сеть четвертого поколения», – отметил Дмитрий Мелихов, директор «МегаФона» в Ханты-Мансийском автономном округе.