Предприниматели Красноярского края, Хакасии и Тувы стали чаще подключать Виртуальную АТС «Ростелекома»

В Красноярском крае, Хакасии и Туве популярность услуги «Виртуальная АТС» от «Ростелекома» выросла на 10% относительно 2023 г. Сегодня общее число постоянных пользователей в регионе превышает 2000. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Виртуальная АТС — это система управления телефонной связью, работающей через интернет. Ее преимущества перед обычной («железной» АТС) заключаются в том, что сигнал доставляется до адресата моментально и без помех. Звонить можно из любой точки мира и при этом существенно экономить, так как нет затрат на установку и обслуживание специального оборудования.

Среди клиентов регионального филиала «Ростелекома» большую долю занимают организации, имеющие разветвленную сеть — это транспортные и логистические компании, интернет-магазины, турфирмы, сотрудники которых взаимодействуют между собой, находясь в разных городах.

«Услуга востребована потому, что гарантирует качественную и недорогую связь без привязки к геолокации. К тому же она дает бизнесу целый набор полезных функций. Например, запись и аналитику звонков — отличный инструмент для стратегии продаж, многоканальность единого номера для распределения входящих потоков, интеграцию с CRM, чтобы мгновенно видеть детальный портрет клиента и учитывать эти сведения при телефонном общении с ним», — сказал Алексей Усатов, директор Красноярского филиала «Ростелекома».

Для подключения доступны номера как в городском формате, так и в формате — 8-800. Чаще всего последний выбирают предприниматели, планирующие расширять территориальное присутствие своего бизнеса: звонить на такой номер можно бесплатно по всей России, он легко запоминается и повышает узнаваемость бренда.