CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» разогнал интернет в центре энотуризма на Кубани

Тысячам гостей и местным жителям стала доступна скорость передачи данных до 150 Мбит/с в одном из культовых населенных пунктов края. «МегаФон» установил дополнительную телеком-инфраструктуру в местах растущей нагрузки на сеть в Абрау-Дюрсо. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Абрау-Дюрсо — памятник природы, истории и культуры России. Место славится живописным ландшафтом и целебным воздухом. Впечатляют приезжих озеро в горной чаше, фонтаны, тропы, и, конечно, именитый завод игристых вин.

Как показывает big data оператора, за год объемы дата‑трафика в уникальной локации Юга выросли на 50%. Чтобы растущее потребление не сказывалось на времени загрузки файлов, связисты «МегаФона» выполнили технологические улучшения, которые позволили увеличить емкость сети и равномерно распределить нагрузку на объекты связи. Таким образом, одновременно большее число абонентов могут пользоваться мобильным интернетом еще комфортнее.

Анализ обезличенных данных показал, что около 53% гостей приезжают из других регионов, почти 15% из них — москвичи. Также Абрау-Дюрсо привлекает жителей Санкт-Петербурга, Самарской, Волгоградской, Саратовской, Нижегородской областей. При этом поездки чаще выбирает аудитория в возрасте от 36 до 65 лет, мужчин и женщин примерно одинаково.

«Мы ежедневно следим за нагрузкой на действующие объекты связи, включая измерение скорости интернета в моменты наибольшей активности клиентов. Когда количество пользователей и трафик растет, оперативно модернизируем оборудование или строим дополнительные объекты. Сегодня отмечаем прирост туристического потока в Абрау-Дюрсо более чем на 25%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Пик поездок сюда традиционно приходится на август. Ценители отправляются на мероприятия, приуроченные ко дню рождения игристых вин 4 августа», — сказал директор «МегаФона» в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрей Холодов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Виктор Федотов, Softline: Задача импортозамещения выполнена. В нашем облаке есть сегмент на отечественных серверах, ОС и гипервизоре

ФСБ рекомендовала прекратить использовать браузер, разработанный «Ростелекомом»

Виктор Деменко, Jet RuLab: Мы можем быстро собрать и протестировать любой комплекс российских решений

В России создали наноразмерный источник фотонов для оптоэлектроники

Александр Осипов, «МегаФон»: Эффективность киберзащиты вырастет, если снизится рутинная нагрузка на специалистов

Власти Израиля изъяли документы и компьютеры у создателей шпионской программы Pegasus, чтобы они не попали в США

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука HUAWEI MateBook 14 2024: компактный универсал с OLED-экраном

Обзор умных устройств EKF: новый уровень комфорта для дома

Обзор ноутбука ICL Raybook S1411 G2R: ультралегкий корпоративный помощник

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: поглощение, взрыв или безмятежность — как будет жить Земля, когда Солнце умрет

Открыта сверхпушистая экзопланета, похожая на сладкую вату, но как она могла образоваться?

Раскрыта тайна денег раннего Средневековья — она меняет понимание развития всей Европы
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024