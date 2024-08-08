Абоненты МТС смогут подключить бесплатно услугу «Единый номер» на один год

МТС сообщила о старте нового предложения для своих абонентов. При покупке умных часов Samsung Galaxy Watch7, Ultra и Watch6 клиенты получают услугу «Единый номер» бесплатно на один год. С помощью неё пользователи могут принимать и совершать вызовы с умных часов с eSIM под тем же номером, который используется в смартфоне.

МТС запустила услугу «Единый номер» для жителей Москвы и области в конце октября 2023 г. Сервис даёт возможность абонентам связать единым абонентским номером любой смартфон с SIM-картой МТС и умные часы с функцией eSIM на операционной системе Android. Абоненты МТС получают возможность пользоваться голосовыми услугами при помощи умных часов под своим действующим мобильным номером, находясь в удалении от смартфона. При этом дальность не имеет значения — умные часы сами по себе работают как телефон, соединение по Bluetooth уходит в прошлое.

Ежемесячно количество пользователей «Единого номера» растёт в среднем на 5-8%. Около 70% пользователей услуги составляют мужчины.

Модели часов, участвующих в акции: Galaxy Watch6 Classic LTE 47mm (SM-R965); Galaxy Watch6 Classic LTE 43mm (SM-R955); Galaxy Watch7 LTE 40mm (SM-L305); Galaxy Watch7 LTE 44mm (SM-L315); Galaxy Watch Ultra (SM-L705).

После 12 месяцев стоимость подключения к услуге «Единый номер» составит 150 руб. в месяц.