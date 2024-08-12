ИИ в помощь городам: обновлена нейросеть для контроля чистоты территорий

Отслеживание состояния площадок для сбора мусора и контроль работы управляющих компаний и подрядных организаций — важная повседневная задача для сотрудников городских администраций. Чаще всего такой контроль проводится вручную и не всегда дает объективные результаты или опаздывает, в любом случае, на него влияет человеческий фактор.

билайн Big Data & AI (подразделение билайн бизнес) разработал решение на базе компьютерного зрения, которое с помощью алгоритмов искусственного интеллекта позволяет оптимизировать мониторинг обращения с отходами. Нейросеть определяет на кадрах контейнеры и их тип, чтобы корректно оценивать их заполненность, а также зоны вокруг контейнеров. Каждые полчаса система фиксирует состояние площадки и, опираясь на установленные метрики, присваивает соответствующий статус «чисто» или «грязно».

В новой версии ПО пользователям стал доступен личный кабинет с удобным интерфейсом и инструментами для просмотра аналитики по объектам. С помощью интерактивной карты в обновленном личном кабинете можно просматривать аналитику по площадкам, подключенным к системе, включая архивные данные. Система формирует отчет о состоянии площадки каждые полчаса и подтягивает скриншоты. На основании данных нейросети заказчик может контролировать исполнение подрядчиком обязательств по сбору твердых коммунальных отходов и делать заключение о качестве его работы.

Также появился инструмент для составления претензий. Теперь пользователь может загрузить в личный кабинет собственный шаблон документа, а система поможет автоматически заполнить данные о площадке и периодах загрязнений. Остается выгрузить получившийся документ и направить его оператору, ответственному за обслуживание, или надзорному органу.

Пилотные запуски решения уже показали его эффективность в Оренбурге, Томске и Нижнем Новгороде. По результатам тестирования, точность работы модели составила до 98%. Решение предоставляется как облачный сервис или устанавливается непосредственно в контуре заказчика и может подключаться к уже имеющимся видеокамерам, соответствующим техническим требованиям. Гибкость технологии позволяет применять ее даже на проблемных площадках и при необходимости оперативно подключать новые камеры.

Константин Романов, директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам ПАО «ВымпелКом»:

«Забота о гражданах и улучшение качества жизни — это важная и сложная задача, стоящая перед администрациями регионов. Наша команда много лет разрабатывает продукты на базе компьютерного зрения для решения самых разных задач. Мы предложили удобный инструмент, который уже успешно используется в нескольких городах для мониторинга качества обращения с ТКО и ТБО. Теперь пользователям стал доступен личный кабинет, который позволяет эффективно контролировать площадки ТКО и оперативно реагировать на проблемы, тем самым повышать уровень удовлетворенности граждан и минимизировать количество жалоб».

В следующем релизе ПО планируется внедрить функционал, определяющий номера автомобилей, которые несанкционированно вывозят крупногабаритный мусор на площадки для сбора ТКО и ТБО.

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