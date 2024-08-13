Тренды рынка коммуникаций от «Телфин»: популярность мессенджеров в бизнес-общении ежегодно показывает кратный рост

Российский провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» проанализировал востребованность сервисов связи за 2023 г. и I полугодие 2024 г. среди своих клиентов. Один из ключевых трендов на рынке коммуникаций направлен на расширение каналов общения. Об этом CNews сообщили представители «Телфин».

Сразу стоит отметить возросшую популярность виртуальных телефонных номеров. Так, например, в 2023 г. доля подключенных мобильных номеров от общего числа клиентов увеличилась в сравнении с прошлым годом более чем на 22%. В I полугодии 2024 г. наблюдается более сдержанный рост доли мобильных номеров — порядка 7%. Однако если в целом посмотреть на общее число подключаемых номеров в 2024 г., рост спроса на виртуальные номера относительно 2023 г. составил 13%. Сегодня на каждого клиента «Телфин» приходится в среднем три виртуальных телефонных номера.

Согласно проведенному анализу, число подключений АТС также активно растет. В 2023 г. доля клиентов, внедривших АТС «Телфин.Офис», увеличилась на 12% по сравнению с 2022 г. В I полугодии 2024 г. их доля выросла уже более, чем на 14% в сравнении с 2023 г., при этом свыше 67% клиентов подключают услуги связи в комплекте с АТС.

Анализ сервисов, дополняющих функциональность АТС, показал особые позиции интеграций телефонии и CRM. Так, если в 2023 г. доля их подключений от числа АТС оставалась неизменной по сравнению с 2022 г., то уже в I полугодии 2024 г. она демонстрирует рост более чем на 25%. Все больше клиентов из малого и микробизнеса, подходя к внедрению коммуникационных сервисов, уже используют в работе корпоративные CRM-системы. И при выборе телефонии одним из определяющих факторов для них является наличие удобной и надежной интеграции. Чаще всего компании интересуются интеграциями виртуальной АТС с «Битрикс24» и amoCRM, но встречаются и отдельные отраслевые системы.

«В последние годы мы наблюдаем, что малый бизнес более ответственно подходит к построению корпоративной инфраструктуры. Компании уже в самом начале своей деятельности активно подключают CRM-системы, виртуальную телефонию и интегрируют сервисы для построения единой системы управления процессами. Использование готовых решений по модели Saas в последние несколько лет стало настоящим трендом. Компании отказываются от приобретения дорогостоящего оборудования и громоздких решений, отдавая предпочтение в пользу уже готовых продуктов с необходимым набором сервисов. Это помогает бизнесу снизить барьеры при входе на рынок и использовать более качественные и эффективные решения наравне с крупным бизнесом, а также гарантировать более стабильный и равномерный уровень качества обслуживания конечных клиентов», —сказал Иван Павлов, руководитель проектов «Телфин».

Согласно аналитике «Телфин», один из ключевых трендов на рынке коммуникаций направлен на расширение каналов общения. Так, помимо телефонии растет спрос на интеграции CRM и мессенджеров. В 2023 г. количество внедренных интеграций относительно общего числа клиентов компании увеличилось почти в три раза по сравнению с 2022 г., а в I полугодии 2024 г. более, чем в 1,5 раза по сравнению с 2023 г. В среднем один клиент подключает две интеграции с мессенджерами.

Кроме этого, отдельно стоит выделить динамику роста популярности комплексных решений связи, представляющих собой связку телефонии, мессенджеров и CRM, доля которых доходит до 20% от всех интеграций и прирастает на 35-40% в год. Компании выбирают новые каналы связи с клиентами, выходя на новые сегменты потребителей. Также единая система учета контактов существенно упрощает работу самих компаний, обеспечивая непрерывные коммуникации с клиентами в режиме «одного окна».

«Омниканальный подход в коммуникациях с клиентами обеспечивает единый поток сообщений из всех каналов коммуникаций. В CRM автоматически фиксируются все данные по звонкам, сообщения из WhatsApp и Telegram, а также СМС и запросы с сайтов компаний. Мессенджеры в связке с виртуальной АТС и CRM становятся преимуществом для организаций. Такая стратегия общения с клиентами обеспечивает конкурентоспособность компании за счет минимизации числа пропущенных обращений, ускорения их обработки и роста лояльности покупателей», — сказал Иван Павлов.