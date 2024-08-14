Исследование МТС: 70% россиян хотят иметь запись телефонных разговоров

МТС провела опрос о мобильных привычках абонентов, выявив основные раздражающие факторы и потребности пользователей. Исследование показало, что 70% опрошенных хотели бы иметь возможность записывать разговоры, особенно с коллегами. Из них 37% хотели бы записывать разговоры, чтобы напомнить коллегам о договоренности, а 41% – чтобы самим не забыть важные детали. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным исследования больше всего россиян раздражает, когда им звонят с неизвестных номеров. Так ответили 54% опрошенных. Вторым по значимости фактором стало ожидание звонков с незнакомых номеров, из-за чего приходится принимать все вызовы подряд. На третьем месте среди раздражающих факторов – долгие разговоры, особенно среди людей старше 45 лет.

Большинство пользователей утомляют звонки по вопросам, которые можно было бы решить без телефонного разговора, а также ситуации, когда знакомые не берут трубку. Интересно, что 44% абонентов после пропущенного звонка ищут информацию о номере в интернете, а больше половины женщин сразу записывают номер в телефонную книгу со специальными пометками.

Исследование также показало, что молодежь чаще уточняет, удобно ли собеседнику разговаривать. Это делает 37% опрошенных в возрасте 18-24 лет, тогда как среди 25-45 летних таких уже на 15% меньше. Среди людей старше 45 лет таких всего 20%. При этом более половины опрошенных не перезванивают на звонки с неизвестных номеров.

«Мы активно совершенствуем телеком-опыт наших абонентов, развивая голосовую экосистему МТС. Новый функционал в приложении «Мой МТС» позволяет записывать разговоры в одно касание и звонить из труднодоступных для сотового сигнала мест с помощью Wi-Fi. Сервис уже доступен для всех пользователей Android и скоро будет на iOS. До конца 2024 года планируется добавление новых технологических продуктов, которые дадут возможность пользователям посмотреть по-новому на привычную голосовую связь, например, первого в мире голосового ассистента, работающего прямо в звонке», – сказал вице-президент по цифровым продуктам МТС Максим Лаптев.

Самая большая доля респондентов, ответивших, что телефон — это лучшее средство, чтобы решить вопрос, оказалась в СЗФО (58%). А что телефон — это лучший метод поддерживать личный контакт - ДВФО (73%). В ЮФО таких людей оказалось 48% и 69% соответственно.

В рамках исследования МТС онлайн были опрошены 2000 респондентов, владельцев смартфонов, в возрасте от 18 до 54 лет из всех регионов России.