Тонкая настройка сети МТС расширила покрытие LTE в России, ускорит отключение 3G

ПАО «МТС», цифровая экосистема, внедрила в большинстве регионов России новую параметрическую модель управления базовыми станциями – благодаря более тщательной настройке взаимодействия абонентских устройств с сетями разных поколений МТС расширила в среднем на 5,5% покрытие сети LTE по всей стране, в том числе в городах и на удаленных малонаселенных территориях. Успешное завершение проекта к концу августа позволит компании ускорить отказ от устаревшей технологии 3G (UMTS) и уменьшить использование сетей 2G. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты технического блока МТС на основе анализа больших данных о нагрузке на сеть провели комплексные работы по тонкой настройке многочисленных параметров радиосистемы с использованием новой iRAT-стратегии (inter-Radio Access Technology), которая усовершенствовала программные методы управления базовыми станциями при взаимодействии абонентских устройств между сетями LTE, UMTS и GSM, а также между диапазонами внутри сети LTE.

После оптимизации работы радиосети покрытие сетью LTE населенных территорий в масштабе страны выросло в среднем на 5,5%. Кроме того, улучшилось проникновение сигнала LTE в плотной городской застройке – в подвалах, подъездах, лифтовых холлах и на первых этажах зданий, а на обширных открытых пространствах – в лесопарковых зонах и удаленных малых населенных пунктах – увеличился радиус покрытия базовых станций. МТС полностью завершит оптимизацию параметров сети радиодоступа в оставшихся регионах России до конца августа.

«Сегодня, когда сети мобильной связи уже построены, а требования к качеству и покрытию у абонентов постоянно растут, перед операторами стоит задача наиболее полного раскрытия потенциала имеющегося оборудования и ПО. Массовый рефарминг – перевод сетей 2G и 3G в LTE, дальнейшее проникновение современных устройств среди абонентов также требует пересмотра параметрической модели управления радиосетью», – сказал директор департамента сети радиодоступа МТС Алексей Маслянкин.

«Опыт и глубокая экспертиза наших инженеров позволили на основе статистики осуществить тонкую подстройку более тысячи параметров базовых станций и применить новые параметрические ноу-хау для максимально эффективной работы сети радиодоступа в федеральном масштабе. Как итог, в регионах, где внедрена новая iRAT-стратегия, мы фиксируем прирост покрытия на 5,5%, увеличение доли LTE трафика в крупных городах до 98-99% при одновременном снижении нагрузки в сетях 3G в среднем на 25-30%. Такие результаты позволят нам в ближайшей перспективе безболезненно отключать сети 3G и свести к минимуму емкость сетей 2G», – сказал Алексей Маслянкин.

Возможности и преимущества новой параметрической модели: пересмотр порогов перехода абонентских устройств между сетями 4G/3G/2G для максимального удержания абонентов в слое LTE и ускорения возврата абонента в LTE из сетей 2G/3G; оптимизация модели балансировки трафика между диапазонами LTE для повышения скорости передачи данных и надежности соединения; перенастройка алгоритмов системы автоматической оптимизации сети SON (Self Optimizing Network) под новую модель для автоматической оптимизации топологии сети и максимизации покрытия LTE; унификация параметрической модели под оборудование различных вендоров и оптимизация управления сетями радиодоступа во всех регионах России после аудита и верификации более тысячи параметров.

Отключение устаревшего стандарта UMTS или перевод частот, выделенных ранее под предыдущие поколения связи, в актуальный стандарт LTE (рефарминг) дает прирост скорости мобильного интернета от 10% до 30%. МТС провела практически во всех регионах России перевод в LTE диапазона 2G 1800 Мгц, а к концу 2024 г. осуществит рефарминг большинства локаций UMTS 2100 Мгц в 60 регионах страны.

В конце 2023 г. МТС завершила перевод всех базовых станций UMTS 2100 МГц в стандарт LTE в пределах Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) Московского региона.

В этом году МТС приступила к поэтапному отключению в России сетей третьего поколения и переводу высвободившихся частот в LTE. В июне компания полностью прекратила использование сетей UMTS в Угличе Ярославской области, а с октября планирует постепенный, в течение 2025 г., отказ от этой технологии в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.