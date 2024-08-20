Инженеры «РТК-Сервис» сертифицированы для работы с DWDM-оборудованием «Горизонт»

Инженеры «РТК-Сервис» прошли сертификацию для работы с DWDM-оборудованием «Горизонт» российского производства НТО «ИРЭ-Полюс». Об этом CNews сообщили представители «РТК-Сервис».

DWDM-платформа «Горизонт» предназначена для применения как на региональных, так и на сверхдлинных магистральных ВОЛС. Система работает на расстояниях более 500 км без узлов промежуточного усиления на реальной сети и позволяет строить сети со сложной кольцевой и смешанными топологиями. В настоящее время платформа установлена на сетях энергетических компаний, финансовых организаций, а также операторов связи.

Тренинг для ИТ-компании «РТК-Сервис» провели разработчики «Горизонта» и специалисты НТО «ИРЭ-Полюс». Такой формат обучения – «из первых рук» – позволил инженерам подробно изучить особенности оборудования от этапа создания до внедрения на сеть заказчика. Специалисты по транспортным сетям изучили принципы работы системы «Горизонт», архитектуру платформы и ее ключевые параметры, обучились специфике монтажа, а также работе с системой управления «Курс» и системой управления и мониторинга сети «Пульс».

«Арсенал профессиональных навыков нашей инженерной команды пополнился экспертизой по DWDM-оборудованию, разработанному НТО «ИРЭ-Полюс». Мы получили исчерпывающие знания о продукте, инженеры имели возможность попрактиковаться под руководством разработчиков. Теперь Центр компетенций по сетевым технологиям «РТК-Сервис» может не только работать с этим оборудованием на сетях заказчиков, но и транслировать знания на рынок и делиться опытом: как объединять компоненты от разных производителей, неважно, отечественных или иностранных, в единый надежный ИТ-ландшафт для наших заказчиков», - сказал начальник отдела транспортных сетей «РТК-Сервис» Артур Габдрахманов.

С тех пор, как привычные ИТ-решения для телекоммуникационной отрасли стали недоступны, операторы связи начали активнее переходить на российское оборудование. Моновендорные телеком-инфраструктуры и раньше считались высокорискованными, а за последние пару лет микс из российского и западного оборудования стал значительно разнообразнее. Многие решения пока не получили массового внедрения, и потому им еще не хватает должной зрелости.

«Ценность любого R&D - прежде всего, в той пользе, которую оно приносит. И эффект от внедрения сложного оборудования напрямую зависит от его корректного использования. Поэтому мы выделяем собственные ресурсы для обучения, в том числе на практике, тех специалистов, которые будут работать с нашим оборудованием и отвечать за его корректную эксплуатацию. «Горизонт» - уникальная DWDM-платформа, имеющая множество нюансов по монтажу, настройке параметров и ее поддержке. Мы провели тренинг для инженеров «РТК-Сервис», которые работают со всеми крупнейшими операторами сетей связи, и теперь можем быть уверены в их подходе к работе на «Горизонте» - сказал руководитель направления по развитию телекоммуникаций НТО «ИРЭ-Полюс» Ренат Мусин.

В телеком-отрасли остается актуальной задача интегрировать западное функционирующее оборудование с новым российским, а для этого требуется знание и того, и другого. Команды инженеров, которые умеют импортосовмещать оборудование от практически любых производителей, высоко ценятся на рынке.

В 2022 г. ИТ-компания «РТК-Сервис» сформировала собственный Центр компетенций по сетевым технологиям как импортного, так и российского производства. Благодаря высокой квалификации инженеров, он стал единой точкой входа для операторов связи «большой четверки» и региональных операторов. Сегодня заказчики привлекают инженерные команды «РТК-Сервис» в масштабные проекты по строительству и поддержке сетевых инфраструктур.

Работу ЦК обеспечивают более 200 специалистов, которые регулярно изучают решения – аналоги западного оборудования, и нюансы работы с ними, от этапа внедрения до гарантийного и постгарантийного обслуживания. Только за первое полугодие 2024 г. инженеры «РТК-Сервис» получили более 30 сертификатов от российских производителей. Также в ЦК организован обмен знаниями, что позволяет специалистам, ранее сертифицированным и практикующим работу с западным оборудованием, проводить обучающие курсы для повышения квалификации собственных инженеров – как теоретические, так и практические, на базе собственной лаборатории сетевого тестирования.