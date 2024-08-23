«ТрансТелеКом» подключил к услугам связи АО «Богучанская ГЭС» в Красноярском крае

Макрорегион Сибирь компании «ТрансТелеКом» подключил к услугам связи АО «Богучанская ГЭС». Об этом CNews сообщили представители «ТрансТелеКома».

На территории ГЭС и промежуточных подстанций установлено дополнительное оборудование, создан новый узел связи. Повысилась надежность работы технологических каналов связи с Красноярским региональным и Кемеровским объединенным диспетчерскими управлениями Единой ЭнергоСистемы Сибири и как следствие – надежность функционирования всей Богучанской ГЭС. Новое оборудование начало работать с 1 июня 2024 г. в тестовом режиме, а с 1 июля 2024 г. введено в эксплуатацию.

«Предоставление сервисов связи для крупных предприятий – одно из приоритетных направлений нашей деятельности. И мы гордимся своей причастностью к работе одного из крупнейших в России объектов гидроэнергетики», – сказала Ольга Левус, директор Макрорегиона Сибирь компании «ТрансТелеКом».

Богучанская ГЭС – одна из крупнейших и современных гидроэлектростанций в России. Установленная мощность станции 2997 МВт, среднегодовая проектная выработка - 17,6 млрд кВт*ч. Станция полностью введена в строй 20 декабря 2017 г. и замыкает пятерку крупнейших отечественных ГЭС, уступая лишь Саяно-Шушенской, Красноярской, Братской и Усть-Илимской.