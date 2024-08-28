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К новому учебному году МТС обеспечила домашним интернетом еще 4000 квартир Якутска

МТС расширила покрытие сети скоростного домашнего интернета в Якутске. Еще более 4000 семей смогут подключить домашний интернет на скорости до 1 ГБ/с и экономить на цифровых сервисах до 40% в месяц. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Доступ к домашним сервисам МТС впервые получили жители Гагаринского квартала – в домах, расположенных рядом с аэропортом, а также в многоквартирных домах 29, 33 и 128 кварталов. Теперь семьи, проживающие в этих кварталах, могут с комфортом пользоваться цифровым телевидением и проводным интернетом на скорости, в десять раз превышающей стандартные 100 Мбит/с. Новая сеть дает возможность пользоваться стабильной связью с большего количества устройств даже в период пиковых нагрузок, скачивать «тяжелый» контент, смотреть фильмы в формате Ultra HD, удаленно учиться и работать.

«Мы планомерно развиваем высокоскоростную сеть домашнего интернета в Якутске, так как видим постоянно растущую потребность жителей в быстром интернете и дополнительных цифровых услугах. Сейчас уже почти 50 тыс. семей имеют возможность не только пользоваться суперскоростью доступа в сеть, но и экономить на связи и сервисах существенные суммы. Для этого нужно объединить в пакет мобильную связь, домашний интернет и ТВ. В ближайших планах – запуск фиксированной сети еще в нескольких кварталах и жилых комплексах города», – сказал директор МТС в Республике Саха (Якутия) Прокопий Неустроев.

Проверить техническую возможность подключения по конкретному адресу, уточнить подробности и оставить заявку жители Якутска могут на сайте МТС.

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