ГТЛК и Sitronics Space будут развивать цифровые сервисы на базе низкоорбитальной спутниковой группировки

«Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) и «Ситроникс Спейс» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития российских технологий и сервисов на базе гражданской низкоорбитальной спутниковой группировки и использования их на транспорте и инфраструктуре.

Стороны договорились о совместном участии в экспериментах по использованию спутниковых технологий для наблюдения и анализа полетов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Также стороны разработают инструменты обработки и анализа данных, получаемых со спутниковых группировок и БПЛА. Отдельным направлением сотрудничества станет совместное развитие технологий и сервисов на основе низкоорбитальных спутниковых группировок и обеспечение их адаптации для применения на транспорте и инфраструктуре.

«ГТЛК как институт развития включена в решение самых непростых задач государственной важности, нацеленных на долгосрочный инновационный результат. Развитие технологий и масштабирование спутниковых группировок – один из национальных приоритетов. Мы видим большой спрос на спутники, в том числе среди компаний транспортной отрасли, и большие перспективы в рынке лизинга этого оборудования. ГТЛК прорабатывает возможность запуска программы льготного лизинга, что позволит компаниям оперативно развертывать спутниковые группировки без одномоментных капитальных вложений. В то же время реализация такой программы нацелена и на поддержку производителей спутников через гарантированный базовый заказ», – сказал генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих.

«Мы участвуем в реализации дорожной карты по развитию высокотехнологичного направления «Перспективные космические системы и сервисы», на текущий момент нами развернута гражданская спутниковая группировка из 31 аппарата ДЗЗ и автоматической идентификационной системы. Для ее расширения и развития маркетплейсов отечественных данных, а также внедрения технологий спутниковой связи для БПЛА необходимо взаимодействие с институтами развития. Предлагаемые ГТЛК финансовые инструменты исключительно важны для всей космической отрасли страны. А разрабатываемые нами сервисы на базе собственной спутниковой группировки, в свою очередь, интересны ГТЛК. К примеру, в рамках реализации соглашения мы планируем заключить договор на предоставление доступа к облачному сервису спутникового АИС-мониторинга судов, находящихся в лизинге. До конца года мы планируем увеличить свою группировку АИС-спутников на орбите до 62 аппаратов для расширения объема и периодичности предоставления данных», – отметил генеральный директор «Ситроникс Спейс» Павел Черенков.