CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Телеком Мобильная связь
|

Татьяна Важенина назначена директором МТС в Курганской области

МТС сообщает о назначении Татьяны Важениной на должность директора филиала МТС в Курганской области. Основными направлениями работы нового руководителя станут внедрение продуктов и услуг компании, способствующих цифровизации экономики региона, продвижение экосистемы цифровых сервисов МТС в Курганской области. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Отдельное внимание будет уделяться развитию корпоративного рынка в регионе в соответствии с бизнес-стратегией компании. В числе приоритетов – расширение сотрудничества с крупнейшими промышленными предприятиями Курганской области с целью внедрения комплексных ИТ-решений, которые помогут оптимизировать производственные процессы, сократить затраты и повысить безопасность на производственных площадках.

tatyana_vazhenina_direktor_mts_v_kurganskoj_oblasti_-_foto_2.jpg

МТС
Татьяна Важенина назначена директором МТС в Курганской области

«Сегодня Курганская область активно развивается и является одним из лидеров страны по индексу промышленного производства, в регионе также расширяется сеть индустриальных парков, которая привлекает все больше предпринимателей. Татьяне предстоит продолжить содействие региональному бизнесу в цифровой трансформации и повышении эффективности, в том числе с помощью внедрения на предприятиях видеоаналитики, интернета вещей, облачных технологий и других комплексных бизнес-решений. Уверен, что многолетний опыт работы в компании и взаимодействия с предприятиями Курганской области поможет ей эффективно выстроить работу в новой должности и содействовать цифровому развитию региона», — отметил директор по региональному управлению МТС Михаил Граник.

Татьяна Важенина окончила Курганский государственный педагогический институт и Уральскую академию государственной службы. К команде МТС присоединилась в 2003 г. в должности специалиста – за это время прошла большой карьерный путь и занимала руководящие позиции в отделе по работе с корпоративными клиентами.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Крупный ритейл переходит на российские платформы электронной коммерции

Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора 2024» состоится 12 сентября

Какое коммуникационное решение для бизнеса выбрать — On-Premise или SaaS

Интернет-провайдеров пригрозили лишить лицензии за «ускорение YouTube»

Дмитрий Михеев, «АйТи Бастион» — Как обеспечить безопасность обмена данными

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» подорожал с 1,5 до 2,3 трлн рублей

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Как выбрать смартфон и ноутбук для учебы в 2024 году: лучшие устройства от TECNO

Обзор беспроводного вертикального пылесоса Hyundai HYV-S7970: легкий и маневренный

Обзор HUAWEI MatePad SE 11": семейный планшет со стилусом

Показать еще

Наука

Российские ученые первыми создали модель ИИ, которая сама обучается новым действиям без участия людей

В черных дырах есть сердце и легкие, благодаря им галактики избегают ранней смерти

Галактический переворот: обнаружены скрытые спутники Млечного Пути
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024 IT ELEMENTS IT ELEMENTS