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Абоненты МТС в Перми смогут звонить через умные колонки на телефонные номера

ПАО «МТС», цифровая экосистема, первой среди российских операторов совместно с «Яндексом» запустила функцию звонков через умные колонки. Теперь абоненты МТС в Перми смогут звонить на номера любых операторов по своему текущему тарифу и принимать вызовы с помощью домашних станций. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Чтобы совершить звонок посредством умной колонки, достаточно произнести команду, и виртуальный ассистент самостоятельно наберет нужный номер. Такой звонок не будет отличаться от обычного телефонного вызова и тарифицируется в рамках текущего тарифного плана МТС. На экране телефона собеседника отобразится стандартный входящий звонок с вашего номера.

При поступлении входящего вызова, виртуальный ассистент сообщит имя звонящего, а вызов будет поступать на колонку синхронно с мобильным телефоном, даже если он находится в режиме без звука или выключен. Принять входящий вызов можно с помощью команды виртуальному помощнику. Для удобства пользователям доступен режим «Не беспокоить», который можно настроить на определенные временные интервалы, в течение которых умная колонка не будет уведомлять владельца о входящих вызовах.

«С каждым годом количество абонентов МТС в Пермском крае растет, а мы, в свою очередь, продолжаем развивать инфраструктуру сети в регионе, улучшая качество связи и разрабатывая новые функции и сервисы, которые сделают жизнь пермяков более комфортной. Телефонные звонки через умную колонку – яркий тому пример. По нашим данным, более 70% абонентов МТС пользуются громкой связью около 3 раз в день, поэтому уверены, что вызовы с помощью домашних станций для многих станут привычным и удобным средством общения», — сказала директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

Подключить звонки на умную колонку можно бесплатно в приложении «Дом с "Алисой"» на всех умных устройствах «Яндекса». Для этого в меню необходимо выбрать функцию «Звонки с колонки, как с телефона» и указать свой мобильный номер. После регистрации пользователь сможет выбрать до 10 контактов и добавить их в справочник мобильного приложения «Дом с "Алисой”». Ограничение по количеству контактов позволит защититься от нежелательных звонков и принимать вызовы только от самых близких людей.

По данным МТС, с января по июль 2024 г. в России было продано 2,5 млн умных колонок на сумму 23 млрд руб., что больше по сравнению с аналогичным периодом на 39% в штуках и на 53% в деньгах. Около 90% продаж умных колонок в России приходится на «Яндекс» — с момента старта продаж первой станции в конце 2018 г. умные колонки компании разошлись тиражом более 11 млн штук.

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