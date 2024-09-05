«Ростелеком» подготовил телеком-инфраструктуру для видеонаблюдения за ходом единого дня голосования

«Ростелеком» завершил монтаж средств видеонаблюдения за выборами, которые пройдут с 6 по 8 сентября 2024 г. Специалисты провайдера установили более 9 тыс. современных камер видеонаблюдения в помещениях участковых избирательных комиссий (УИК) и территориальных избирательных комиссий (ТИК) в 15 регионах России. Видеонаблюдение на выборах позволит обеспечить дополнительную открытость и прозрачность всего избирательного процесса.

На каждом объекте видеонаблюдения «Ростелеком» установил по две компактные IP-камеры с широким углом обзора и картой памяти, коммутатор доступа, антивандальный шкаф и источник бесперебойного питания, время автономной работы которого составляет не менее 20 минут. В поле зрения камер наблюдения попадают рабочие места членов избирательных комиссий со списками, ящики для голосования, сейф-пакеты, зоны выдачи бюллетеней и итогового подсчета голосов. Камеры установлены таким образом, чтобы минимизировать слепые зоны и при этом не нарушать право избирателей на тайну голосования.

Трансляция с камер видеонаблюдения будет вестись на специальный служебный портал с первого дня голосования и до завершения избирательных процедур. Доступ к нему получат участники избирательного процесса, определенные ЦИК России. Вход на портал трансляции осуществляется через личный кабинет участника избирательного процесса на «Госуслугах». Архив видеозаписей будет храниться в течение трех месяцев.

Для коллективного просмотра в Центрах общественного наблюдения «Ростелеком» установил специальные видеостены, состоящие из нескольких видеопанелей, на которые будут транслироваться изображения с объектов видеонаблюдения. В режиме реального времени за процессом голосования могут наблюдать избиратели, представители партий, кандидаты и журналисты.

При организации видеонаблюдения, передаче и хранении видеозаписей «Ростелеком» задействует собственные защищенные высокоскоростные оптические каналы связи и центры обработки данных, распределенные по территории России. В них установлены новейшие системы защиты от хакерских и кибер-атак, которые доказали свою эффективность.

Валерий Ермаков, заместитель президента — председателя правления «Ростелекома», сказал: «Система видеонаблюдения, разработанная “Ростелекомом”, зарекомендовала себя как надежная и эффективная, пройдя многолетнюю проверку на выборах разных уровней. Тем не менее мы предприняли дополнительные меры предосторожности, чтобы гарантировать ее бесперебойную работу даже в самых непредвиденных обстоятельствах. В течение всего периода голосования наши специалисты будут проводить непрерывный мониторинг системы видеонаблюдения, а также оказывать техническую поддержку для обеспечения бесперебойной работоспособности сети. Такая подготовка позволит нам обеспечить надежную и безопасную работу системы видеонаблюдения во время всего периода голосования».

В период подготовки и проведения выборов технические специалисты компании будут круглосуточно следить за работой оборудования, вести техническую поддержку портала видеонаблюдения и обеспечивать его защиту. Также сформированы аварийно-восстановительные бригады для незамедлительного выезда на случай нештатных ситуаций. Для поддержки пользователей служебного портала «Ростелеком» организовал бесплатную горячую линию в коде 8800.