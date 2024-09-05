Якутия вместе с Чукоткой подключат населенные пункты Заполярья к магистральному интернету

Состоялось подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве при строительстве магистральных волоконно-оптических линий связи от якутского пгт. Черский до чукотского города Билибино длиной 296 км. Об этом CNews сообщили представители пресс-центра Республики Саха (Якутия) в Москве

Подписи под документом поставили Глава Якутии Айсен Николаев, губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов и генеральный директор оператора проекта АО «АрктикТелеком» Виктор Сергеев.

«В республике реализуется очень масштабный проект «Синергия Арктики». Он направлен на организацию сетей широкополосного доступа к интернету на арктических территориях. Это социальный проект, который затрагивает каждого жителя республики. Мы договорились, что будем взаимодействовать в целях подключения Чукотки к интернету. Соответственно, проект будет расширять свою географию дальше», – сказал Виктор Сергеев.

Соглашение также предусматривает модернизацию активного оборудования, применяемого в рамках реализации проекта «Синергия Арктики», требуемого для присоединения населенных пунктов Чукотского автономного округа к планируемым наземным магистральным волоконно-оптическим линиям связи Якутии. Скорость передачи данных на участке Черский-Билибино составит не менее 30 Гб/с. Проект будет реализован за счет средств, привлеченных Чукотским автономным округом.

Напомним, масштабный проект «Синергия Арктики» стартовал в 2023 г. по инициативе главы Якутии Айсена Николаева и реализуется в рамках соглашения о взаимодействии между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России и Республикой Саха (Якутия). Проект предусматривает создание в экстремальных природно-климатических и географических условиях региона более семи тыс. км волоконно-оптических линий связи.

«Синергия Арктики» позволит обеспечить подключение жителей Арктической зоны и труднодоступных населенных пунктов Якутии к высокоскоростному интернету. В Якутии проект охватит 86 арктических и труднодоступных населенных пунктов, в которых проживает более 72 тыс. человек. Завершить работу по подключению всех арктических районных центров республики планируется к концу 2027 г.

В 2024 г. Якутия запланировала к подписанию на форуме порядка 25 соглашений, общий объем инвестиций по которым составит порядка 160 млрд руб. Документы касаются строительства промышленных объектов, реализации инфраструктурных проектов, развития межрегионального сотрудничества. Наиболее крупные — строительство морского порта Найба, Тихоокеанской железной дороги, модернизация систем теплоснабжения в Оймяконском районе, реализация мастер-плана Якутска.