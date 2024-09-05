CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Интернет Веб-сервисы Навигация
|

«Яндекс» оцифровал более 2000 км улиц и магистралей крупных городов юга России

«Яндекс Карты» разработали высокодетализированную карту для навигации по крупным городам юга России: Краснодару, Ростову-на-Дону и Сочи. На обновленной карте дороги отображаются как в реальном городе: с разметкой по полосам, парковочными местами и островками безопасности. Это поможет россиянам, которые отправляются в путешествие на автомобиле, сориентироваться в новых для них городах. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

В приложении на дорогах и магистралях Ростова-на-Дону, Краснодара и Сочи теперь видно более 140 видов разметки — от границ полос движения до парковочных мест. Кроме того, в пути «Карты» показывают рекомендуемую траекторию движения с учетом полос. Это помогает водителям лучше ориентироваться на развязках в незнакомом городе и вовремя перестраиваться перед поворотом или разворотом. Всего в сервисе детальными стали более 2000 км дорог юга России.

orig.jpg

Яндекс
«Яндекс» оцифровал более 2000 км улиц и магистралей крупных городов юга России

Подробные карты городов юга России созданы с помощью технологии репроецирования панорам. Это инструмент, который накладывает панорамы на спутниковые снимки с учетом перспективы. Он позволяет получить актуальное изображение дорог и автоматизировать процесс детализации карты.

Детализированные карты Краснодара, Ростова-на-Дону и Сочи, включая дорогу на Красную Поляну, доступны в приложениях «Яндекс Карты» и «Навигатор», в том числе при подключении к Apple CarPlay и Android Auto. Чтобы попробовать новинку, достаточно построить маршрут и поехать по нему.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Михеев, «АйТи Бастион» — Как обеспечить безопасность обмена данными

Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября

Виктор Федотов, Softline: Задача импортозамещения выполнена. В нашем облаке есть сегмент на отечественных серверах, ОС и гипервизоре

Россия нашла для экспорта технологичную отрасль, не подпадающую под санкции

Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы

Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора 2024» состоится 12 сентября

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Как умирали знаменитые мессенджеры: история провалов

Как выбрать смартфон и ноутбук для учебы в 2024 году: лучшие устройства от TECNO

Обзор беспроводного вертикального пылесоса Hyundai HYV-S7970: легкий и маневренный

Показать еще

Наука

Российские ученые первыми создали модель ИИ, которая сама обучается новым действиям без участия людей

В черных дырах есть сердце и легкие, благодаря им галактики избегают ранней смерти

Галактический переворот: обнаружены скрытые спутники Млечного Пути
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024 IT ELEMENTS IT ELEMENTS