КНИТУ-КАИ переводит онлайн-обучение на российскую платформу «МТС Линк»

«Вебинар Технологии», российская компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк», обеспечила Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева – КАИ (КНИТУ-КАИ) доступом к отечественной платформе для онлайн-коммуникаций и обучения «МТС Линк». Цифровое решение помогает сотрудникам университета в организации дистанционных лекций и семинаров, онлайн-заседаний факультетов, заседаний кафедр, проведении совещаний, а также конференций и межрегиональных форумов.

В данный момент активным пользователем платформы «МТС Линк» является Цифровая кафедра университета – современный образовательный проект с преимущественно дистанционным форматом обучения студентов и митапами с индустриальными партнерами.

«Удобный и разнообразный функционал платформы полностью закрывает наши потребности в организации учебного процесса и решении административных задач. Быстрая техническая поддержка и возможности масштабирования помогают планировать онлайн-мероприятия практически любого масштаба. Таким образом, «МТС Линк» стал незаменимым инструментом в повседневной работе подразделения и позволил повысить эффективность работы со студентами», — отметил директор центра «Цифровая кафедра» Рустам Мулюков.

«Благодаря положительному опыту использования «МТС Линк» на Цифровой кафедре другие подразделения нашего университета также начали использовать эту платформу, в особенности для организации учебных процессов основного образования», — сказал проректор по цифровой трансформации КНИТУ-КАИ Игорь Аникин.

«Татарстан — один из самых инновационных регионов России. Вузам Татарстана, а в особенности технологическим университетам, таким как КНИТУ-КАИ, важно не просто заменить зарубежные решения на российские, но получить доступ к самым современным технологиям, в том числе на основе искусственного интеллекта. Именно поэтому выбор КНИТУ-КАИ пал на платформу «МТС Линк». Мы оказываем вузу необходимое содействие, чтобы преподаватели и студенты достигали лучших результатов благодаря нашим решениям», — отметила директор по работе с организациями образования «МТС Линк» Татьяна Федотова.

Платформа «МТС Линк» имеет интуитивно понятный интерфейс и функции, необходимые преподавателям и руководству университета: использование онлайн-доски, демонстрация слайдов и видеоконтента, отслеживание вовлеченности и посещаемости студентов. Кроме того, организаторам онлайн-занятий доступна статистика с данными о количестве просмотров, участниках, времени пребывания в онлайне. Одновременно к сессии могут подключиться до 5 тыс. слушателей. «МТС Линк» помогает преподавателям в освоении платформы: еженедельно проводит специальные автовебинары, которые помогают им своевременно узнавать о новых функциях и использовать сервисы «МТС Линк» максимально эффективно.

Цифровизация онлайн-коммуникаций в Республике Татарстан — одно из приоритетных направлений для «МТС Линк». Сервисами «МТС Линк» уже пользуются ведущие вузы региона, в том числе КФУ, Университет Иннополис и Казанский ГМУ.