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«МегаФон»: из приморских зоопарков активно разлетаются фотографии обитателей дальневосточной тайги

В Приморье туристы приезжают не только отдохнуть на пляжах, но и поближе познакомиться с главным символом региона — уссурийским тигром. Интерес к полосатому хищнику и другим таежным обитателям подтверждает и аналитика «МегаФона»: в 2024 г. объем абонентского трафика в приморских зоопарках увеличился на 83% по сравнению с 2023 г. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Отпуск на берегу Японского моря для многих туристов становится отличным поводом для того, чтобы посмотреть на хозяина уссурийской тайги и еще несколько десятков диких животных, обитающих на просторах Дальнего Востока. В парках диких животных в Приморском крае кроме тигра можно увидеть дальневосточного леопарда, кабаргу, гималайских медведей, изюбров, дальневосточных лесных котов и других представителей фауны. В 2024 г. наибольший прирост пользовательского трафика показали Приморский сафари-парк (+125%) и парк «Белый лев» (+92%), где все внимание посетителей забирают большие дикие кошки.

С мая 2024 г. объем фото и видео, отправленный пользователями из парков с животными, начал расти, самым интернет-активным месяцем стал июль 2024 г. В нынешнем отпускном сезоне высокий трафик в сети оператора в этих локациях генерируют гости из центральных регионов страны — Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова, Казани, а также сибиряки из Красноярского края, Кузбасса и Новосибирской области.

Вместе с тем дальневосточники также не теряют интерес к таежным обитателям. Об этом свидетельствует рост пользовательского трафика в сети оператора. Фотографиями и видеороликами из приморских зоопарков активнее в сети начали делиться гости из Сахалина — они передали на 70% больше данных, чем годом ранее. Вторыми по динамике стали магаданские туристы (+38%), на третьем месте хабаровчане и жители Камчатки — они увеличили трафик более чем на 20% относительно прошлого лета.

«В туристический сезон мобильный трафик в сети существенно увеличивается, особенно это заметно в популярных локациях. Жители и гости региона чаще делятся впечатлениями с родными и близкими, размещают посты в соцсетях, делают видеозвонки. Благодаря аналитике Big Data мы отслеживаем эту динамику и составляем собственные программы развития компании в регионе. На основании полученных данных пользовательской активности в этом году была обновлена инфраструктура в Хасанском районе, улучшена связь в Ливадии, появился мобильный интернет в Триозерье», — отметил директор «МегаФона» в Приморском крае Олег Никитин.

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