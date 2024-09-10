Пользователи «VK Видео» смогут влиять на происходящее на экране: платформа представила интерактивный контент с известными блогерами

«VK Видео» запустила интерактивный контент — теперь зритель становится активным участником сюжета, просмотр превращается в совместное приключение, где исход истории зависит от действий пользователя. Впервые в мире создание собственных интерактивных видео будет доступно для каждого.

Пользователям платформы будет доступно 49 единиц интерактивного контента. Главными героями роликов станут блогеры Влад А4, Эксайл, Милана Стар, Кукояки и ведущие шоу «КликКлак». Например, в фильме «Кошмарный сон А4» зритель окажется внутри кошмарного сна Влада, где будет управлять блогером и помогать сбежать от монстров и других кошмаров, поджидающих внутри сна. В проекте «Помоги Милане» юные пользователи «VK Видео» смогут собрать свою любимую блогершу Милану Стар на знаковое мероприятие, выбрав наряд, макияж и место, куда она пойдёт.

Для самых юных зрителей в «VK Видео» будут доступны интерактивные мультфильмы, в которых дети смогут сами выбирать правильные ответы и интересные повороты в сюжетах с любимыми героями: «Азбука родного города» со Смешариками, «Доктор Машинкова», «Клуб „Вопросики“» и «Моя звёздочка». Уникальный контент, который будет не только развлекать детей, но и помогать им учиться.

При просмотре интерактивного контента пользователи могут активно участвовать в сюжете, исследуя альтернативные сценарные линии и становясь частью повествования. Чтобы сделать выбор, необходимо в установленное время нажать на специальные кнопки или кликабельные области на экране. Сюжет изменится в зависимости от действий пользователя, позволяя экспериментировать с различными вариантами развития событий или открывать новые финалы.

Николай Дуксин, вице-президент по музыкальным и видеосервисам VK, сказал: «Мы постоянно ищем новые технологические и продуктовые возможности для пользователей и авторов. Когда мы предложили новый формат интерактивных видео на платформе, нашей задачей было не просто добавить интересную фичу, а обеспечить стандартизированные гибкие технологии для создания и воспроизведения контента, которые вскоре сможет применять каждый пользователь «VK Видео». Мы стремимся создать понятный массовый продукт со встроенным редактором и единое место, в котором собираются и публикуются проекты в интерактивном формате. Надеемся, это позволит запустить новую нишу с профессионалами, которые умеют работать с определёнными сценариями и снимать качественный интерактивный контент».

Александра Смирнова, CEO Movika, отметила: «Интерактивные видео дают новый персонализированный опыт и применимы в любой сфере, где пользователи привыкли к потреблению классического видеоконтента. Например, в обучении это тот самый edutainment (образование + развлечение): можно не только получать информацию, но и делать выбор, ошибаться, получать обратную связь и награды прямо во время просмотра. Каждый новый просмотр может быть уникальным и увлекательным (зритель может отклониться от основной ветки повествования и посмотреть, что скрывается за другими линиями), таким образом можно осветить сложную тему со всех сторон. Кино, сериалы, развлекательные видео, реклама — технология может применяться везде. Например, интерактивный продакт-плейсмент, необычный способ получения промокодов и скидок или рекламный оффер, который подстраивается под предпочтения зрителя, исходя из его выборов внутри видеоролика. Скоро технология создания интерактивных видео будет доступна в «VK Видео» для каждого».