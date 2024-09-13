Высокоскоростной мобильный интернет «забурлил» с новой скоростью на Красной речке

МТС расширила сеть LTE в микрорайоне Красная Речка благодаря установке новой базовой станции. В результате скорость мобильного интернета увеличилась на четверть. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС установила новую вышку связи в Индустриальном районе города вблизи магазина Санвей на Красной речке. Красная Речка — это микрорайон Хабаровска, который раньше был поселком городского типа. Он находится в южной части города, между рекой Амур и Транссибирской железнодорожной магистралью.

Новая скорость мобильного интернета стала доступна для частных домов, расположенных по улицам Тверской, Украинской, Образцовой. Она позволяет с большим комфортом использовать банковские приложения и маркетплейсы, общаться и загружать видео в мессенджерах, смотреть кино в онлайн-кинотеатрах, а также учиться или удаленно работать. Помимо этого, мобильный интернет МТС позволяет использовать различные технологии, включая голосовые вызовы через сеть 4G. С помощью VoLTE жители Красной речки смогут наслаждаться быстрым и стабильным соединением для звонков с отличной слышимостью и минимальными задержками.

«Жилой фонд Красной речки состоит из многоэтажных домов и частного сектора. Осенняя погода и уютные вечера дома создают условия, в которых быстрый доступ к информации и развлечениям становится еще актуальнее. С помощью мобильного интернета жители частных домов микрорайона Красная речка могут легко оставаться на связи с семьей и друзьями, работать удаленно, наслаждаться любимыми фильмами и сериалами, а также быть в курсе всех новостей и событий», — отметила директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.