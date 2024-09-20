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В Казань стали чаще приезжать гости из стран БРИКС

Количество гостей из этих государств летом 2024 г. увеличилось на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. При этом особенно заметен приток гостей из Бразилии и ЮАР. Об этом свидетельствует аналитика «МегаФона» на основе больших данных. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

XVI саммит БРИКС запланирован только в октябре, однако жители стран объединения уже активно посещают Казань. В июне-августе наибольшую долю среди гостей составили приезжие из Китая — около 63% от общего числа туристов из государств, входящих в БРИКС. За год число гостей из Поднебесной возросло в 1,5 раза. Тем не менее, по приросту путешественников лидируют Бразилия и ЮАР: в сравнении с прошлогодним летом турпоток из этих стран вырос в 3,8 и 3,1 раза соответственно.

Иностранцы интересуются как культурно-историческими достопримечательностями Казани, так и современной городской средой. Среди самых популярных мест для посещения — Казанский Кремль, улица Баумана, Площадь Тысячелетия, ИТ-парк им. Башира Рамеева и набережная озера Кабан, а также торгово-развлекательные комплексы и гастрономические объекты.

«В Казани растет туристический поток, а вместе с ним и активность туристов в Сети. За год интернет-трафик в смартфонах иностранных гостей увеличился на 74%. Во время международных мероприятий потребление возрастает минимум вдвое. Чтобы обеспечить быстрый доступ к информационным ресурсам для местных жителей и туристов, с начала года специалисты развернули дополнительное оборудование и провели модернизацию более чем 30 базовых станций во всех районах города», — сказал Михаил Русинов, директор «МегаФона» в Татарстане.

Саммит стран БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Помимо России в БРИКС входят Китай, Бразилия, Индия, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.

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