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Dynamika повышает качество обработки звонков в банке благодаря обновлению Call-центра

Компания Dynamika продолжает внедрять новшества в свои решения. Одним из последних обновлений стало усовершенствование функционала Call-центра за счет интеграции с экосистемой Dynamika, что значительно повысило качество обработки как входящих, так и исходящих звонков. Об этом CNews сообщили представители Dynamika.

Интеграция экосистемы Dynamika с Call-центром

Теперь при каждом звонке автоматически всплывает карточка клиента, содержащая всю необходимую информацию: персональные данные, историю взаимодействия, активные продукты и текущие запросы. Это позволяет операторам быстрее и точнее обрабатывать запросы, а также предоставлять клиентам более персонализированное обслуживание.

Персонализированный подход и оперативность

Благодаря тому, что вся информация о клиенте доступна в режиме реального времени, оператору больше не нужно тратить время на поиск данных в различных системах. Карточка клиента появляется автоматически при любом вызове, что значительно ускоряет процесс обработки запроса.

Этот подход помогает оптимизировать множество задач: от стандартных операций, таких как блокировка карты, до сложных случаев, требующих консультации или проверки данных. Операторы Call-центра теперь могут быстрее переключаться на более сложные задачи, решая их с минимальными временными затратами и без необходимости дополнительных проверок, что снижает нагрузку и улучшает клиентский опыт.

Инновации для оптимизации банковских процессов

Интеграция Call-центра с экосистемой Dynamika направлена не только на улучшение взаимодействия с клиентами, но и на повышение эффективности внутри команды: сокращение времени обработки запроса, снижение нагрузки на операторов и увеличение пропускной способности Call-центра.

Перспективы развития

Компания Dynamika планирует и дальше развивать интеграцию Call-центра с другими системами банка, чтобы предложить больше возможностей для автоматизации и улучшения качества обслуживания. В будущем такие решения могут расшириться на другие каналы взаимодействия, обеспечивая комплексный подход к обслуживанию клиентов на всех этапах.

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