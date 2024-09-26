В Чувашии МТС обеспечила современной связью 50 малых сел и деревень

МТС сообщает о завершении масштабных работ в рамках программы устранения цифрового неравенства в республике. Благодаря проведенным работам еще 18 тыс. жителей малых населенных пунктов региона получили стабильный доступ к услугам голосовой связи и мобильного интернета. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС обеспечила связью и скоростным интернетом пятьдесят небольших сел и деревень на территории девятнадцати округов республики. В среднем, в каждом из населенных пунктов, подключенных к сети, проживает порядка 350 человек.

Больше всего малых населенных пунктов было подключено в Чебоксарском, Моргаушском и Канашском округах. Там развит аграрный сектор и промпроизводства. Благодаря доступу к скоростному мобильному интернету предприниматели смогут использовать цифровые технологии для развития бизнеса, а местные жители – пользоваться онлайн-платформами и интернет-сервисами.

«Мы понимаем, что качественная связь – это базовая необходимость для комфортной жизни, поэтому постоянно расширяем сеть в округах республики. Делаем это как по своим программам развития, так и по проекту устранения цифрового неравенства. В этом году не осталось ни одного округа Чувашии, где бы наша компания не провела работ по запуску нового телеком-оборудования. Мы анализируем нагрузку на сеть и будем постоянно улучшать качество мобильной связи в регионе», – сказал директор МТС в Чувашии Алексей Сенкевич.