В Петербурге системой видеонаблюдения оснастят более 100 детских площадок

Администрация Санкт-Петербурга установит до конца 2024 г. систему видеонаблюдения на более, чем 100 детских площадках. Камеры помогают фиксировать нарушения правопорядка, собирать доказательную базу для правоохранительных органов, а также профилактировать деструктивное поведение.

С начала 2024 г. камерами со встроенной системой видеоаналитики оснастили 46 детских площадок – на объектах были установлены 385 камер, а также 40 динамиков оповещения при ЧС. До конца года они появятся еще на 66 площадках в разных районах города.

Камеры были введены в эксплуатацию в августе и подключены к системе АПК «Безопасный город». За первые месяцы работы система чаще всего фиксировала нарушения запрета на выгул собак, а также случаи порчи оборудования и уличных тренажеров.

«Чаще всего выявляются случаи выгула собак на детских площадках и мусор. Особое значение имеет оперативное выявление фактов рекламы наркотических и психотропных веществ. После фиксации таких объявлений информация оперативно направляется в Наркоконтроль, правоохранительные органы, а объявления закрашиваются в течение нескольких часов», — отметил вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав Казарин.