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Александр Чеснавский назначен на должность коммерческого директора МТС Web Services

МТС Web Services (MWS), входит в группу МТС, сообщает о назначении Александра Чеснавского на должность коммерческого директора MWS. Чеснавский обладает более чем 20-летним опытом работы в ИТ-индустрии. До прихода в MWS он занимал должность коммерческого директора в «Яндекс 360», а также был директором по продаже решений и членом совета директоров компании Microsoft в России. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В 2006 г. Чеснавский окончил Московский инженерно-физический институт (МИФИ) по специальности «Кибернетика», а в 2009 г. получил ученую степень кандидата технических наук.

С 2006 по 2022 гг. Чеснавский работал в российском подразделении Microsoft, где прошел путь от технического специалиста до директора по продаже решений и члена совета директоров компании в России. В Microsoft Александр отвечал за продажу полной линейки ключевых высокотехнологичных облачных и платформенных решений компании: Office 365, Azure, Dynamics 365. В 2022 г. Чеснавский был назначен на должность коммерческого директора «Яндекс 360 для бизнеса».

В своей новой должности Чеснавский будет отвечать за усиление команды коммерческого блока MWS, а также за развитие клиентоцентричного подхода в работе с бизнесом. В приоритетах Александра также развитие партнерского направления и продажи интегрированных решений.

«Александр обладает колоссальным опытом работы на ИТ-рынке. Он занимал ключевые должности в ведущих компаниях России и мира. Мы рассчитываем, что его опыт и экспертиза позволят усилить клиентоцентричный подход MWS в работе с бизнесом, чтобы как можно больше российских компаний могли добиться цифрового превосходства над конкурентами, используя облако MWS. Приветствуем Александра в нашей команде», – отметил вице-президент по развитию инфраструктуры МТС, CEO МТС Web Services Игорь Зарубинский.

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