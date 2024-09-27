«МегаФон» подключил к сотовой сети 22 поселения Костромской области

«МегаФон» развернул сети 4G в 22 населённых пунктах, расположенных в отдалённых и труднодоступных районах Костромской области.

Сельские жители получили доступ к современным цифровым услугам благодаря развертыванию 4G-сетей в Кадыйском, Вохомском, Шарьинском, Сусанинском, Пыщугском, Октябрьском, Островском, Антроповском и Буйском районах области. В программу вошли малочисленные деревни и поселки, в том числе Советский, Андреевское, Троицкое, Низкусь, Лубяны, Лодыгино, Рогово, Малое Раменье и другие. Всего работы по обеспечению связью затронули 14 районов региона.

Развёртывание сетей 4G в сельской местности осуществлялось с применением технологий, позволяющих обеспечить устойчивое покрытие и высокую пропускную способность. Помимо высокоскоростного мобильного интернета, жители подключённых деревень получили доступ к голосовой связи на базе технологии VoLTE, отличающейся мгновенным соединением и превосходным качеством звука.

«Развитие качественной мобильной связи и высокоскоростного интернета в отдаленных сельских населенных пунктах имеет решающее значение для сокращения цифрового неравенства и повышения качества жизни людей, – сказал Александр Мартынов, директор «МегаФона» в Костромской области. – Нам удалось обеспечить высокоскоростной мобильный интернет для нескольких тысяч жителей региона. Средняя скорость достигает до 25 Мбит/с, что позволит им полноценно пользоваться цифровыми сервисами».

Реализация программы «Устранение цифрового неравенства» продолжится и в 2025 г. В этом году «МегаФон» планирует подключить к мобильному интернету более 1,7 тыс. малых населенных пунктов по всей России.