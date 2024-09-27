«МегаФон»: в Саратовской области выросла популярность автотуризма

Саратовцы стали активнее использовать личные автомобили для путешествий по области. Этим летом количество жителей региона, которые выезжали на региональные трассы, увеличилось на 20% по сравнению с июнем-августом 2023. Такие выводы сделали аналитики «МегаФона» на основе обезличенной информации с базовых станций, расположенных вдоль магистралей.

Как показывают большие данные (big data) оператора, пик поездок пришелся на июль. В пути пассажиры предпочитают общаться в мессенджерах и соцсетях. Самое популярное приложение для обмена сообщениями в дороге — Telegram, для просмотра новостей друзей — «ВКонтакте». На эти сервисы приходится порядка трети всего интернет‑трафика автотуристов. Онлайн‑кинотеатры и картографические сервисы также востребованы в пути.

На транспортных артериях области стало больше и автомобилистов из других регионов — за год их число увеличилось на 11%. В основном это путешественники, следующие в южном направлении. Этим летом чаще по саратовским дорогам проезжали жители соседних областей, а также гости из Москвы, Екатеринбурга и Челябинска.

Для повышения интернет-доступности «МегаФон» модернизирует базовые станции вблизи основных автомагистралей региона. Внедрение дополнительного низкочастотного диапазона LTE позволяет расширить зону покрытия и улучшить проникновение сигнала.

«Для того, чтобы наши абоненты могли исследовать новые маршруты и уникальные локации, мы ведем работу по развитию инфраструктуры связи. Недавние технические мероприятия были проведены на автодорогах P-158 Саратов – Пенза вблизи Петровска и P-226 на участке Ровное – Палласовка. Сейчас продолжаем работы на оборудовании, расположенном рядом с федеральными трассами в направлении Сызрани и Балашова», — сказал Андрей Башкевич директор «МегаФона» в Саратовской области.