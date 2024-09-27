МТС издала этнокомиксы в стиле манги «Ожившие легенды Бурятии»

МТС объявляет о создании этнокомиксов с героями бурятских народных сказок «Ожившие легенды Бурятии». В мангу, куда вошли популярные и поучительные сказки, сложенные бурятским народом, интегрирована технология дополненной реальности. AR-инструмент поможет в изучении бурятского языка и оживит персонажей сборника. Первые экземпляры книг будут доступны в библиотеках и школах Республики. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В сборник вошли знакомые с детства сказки, такие как «Мудрый балдан», «Резвый козленок» и другие. Каждая сказка в этнокомиксе дополнена виртуальным русско-бурятским разговорником. Книга будет доступна в трех форматах – печатном, цифровом и аудиоформате. Аудиоверсия сборника озвучена актерами Бурятского республиканского театра кукол «Ульгэр».

МТС МТС издала этнокомиксы в стиле манги «Ожившие легенды Бурятии»

Манга предназначена как для семейного чтения, так и для образовательных и культурных учреждений. В качестве меры поддержки изучения национального языка, литературы и культуры Бурятии МТС передаст тираж в культурные и образовательные учреждения Республики. Ознакомиться с этнокомиксами можно будет в Национальной библиотеке Бурятии и 433 библиотеках Республики, а также в библиотеках Усть-Ордынского Бурятского Автономного округа в Иркутской области и Агинского Бурятского автономного округа в Забайкалье. Кроме того, книги будут переданы в 472 общеобразовательные школы Бурятии.

Партнером проекта выступила российская социальная сеть Looky, разработавшая специально для комикса «Ожившие легенды Бурятии» нейроаватары. Встроенная в приложение нейросеть позволит увидеть себя в образе героя народных легенд. Для этого необходимо загрузить портретную фотографию в раздел «Нейроаватары» и создать свой виртуальный протототип.

«По данным переписи населения, бурятским языком владеют немногим более 20% населения республики. Для сохранения языка важно, чтобы дети с раннего возраста окружались родной культурой, а погружение проходило в максимально привычной для них форме. Обогатить образовательный процесс помогают цифровые инструменты. Именно поэтому мы создали проект на стыке технологий, народной мудрости и современной подачи. Дополненная реальность позволяет сделать чтение манги более увлекательным – герои сказок оживут на глазах читателей, а знакомые голоса расскажут историю на бурятском языке. Задействуя ресурсы нашей экосистемы, мы рассказываем о проекте не только в Бурятии, но и за ее пределами, чтобы повысить интерес к нашей культуре и содействовать привлечению в регион гостей, желающих больше узнать о наследии и традициях Бурятии», — сказала директор МТС Республики Бурятия Жанна Дорошова.

«Сохранение, развитие и популяризация бурятского языка в Республике – одна из наших основных задач, которая входит в республиканскую госпрограмму. Этнокомиксы МТС с функцией изучения языка – это абсолютно новое, современное решение, которое позволит жителям Бурятии в доступном и познавательном формате не только вспомнить наше светлое и мудрое наследие – бурятские народные сказки, но и приобщить подрастающее поколение к родному языку», — отметила министр культуры Республики Бурятия Соелма Дагаева.