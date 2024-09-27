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МТС обеспечила связью 4G национальное село Падали в Хабаровском крае

МТС обеспечила высокоскоростным мобильным интернетом село Падали в Амурском районе Хабаровского края. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС расширила зону покрытия сети LTE в Хабаровском крае и запустила 4G в национальном селе Падали. Оно расположено на железнодорожной линии Волочаевка II — Комсомольск-на-Амуре между пос. Эльбан и пос. Известковый. Путешественники, следующие на поездах по направлениям Советская Гавань — Владивосток, Тында — Владивосток и Комсомольск-на-Амуре — Хабаровск, получили доступ к высокоскоростному интернету на станции Падали.

В результате установки нового телекоммуникационного оборудования МТС 150 жителей села получили возможность комфортно использовать цифровые сервисы: общаться в социальных сетях, звонить с помощью видеосвязи, читать книги онлайн и пользоваться государственными услугами. Доступ к быстрому мобильному интернету получили также местные учреждения: библиотека, детский сад, администрация, школа и медицинский пункт.

Падали — село с богатой историей, основанное на месте нанайского стойбища. Высокоскоростной интернет открывает исследователям возможность применять современные технологии для изучения истории села и обмена данными с коллегами по всему миру.

«Развитие связи в таких населенных пунктах, как Падали, дает толчок к развитию этнографического туризма и научных исследований, а также создает условия для новых исторических открытий. Сегодня доступ к связи МТС имеют 98% жителей региона, и мы постоянно расширяем географию LTE МТС. В том числе проводим такие работы в рамках программы по устранению цифрового неравенства совместно с Министерством цифрового развития и связи Хабаровского края. И мы постоянно прилагаем усилия, чтобы как можно больше людей имели возможность использовать цифровые сервисы для учебы, работы и отдыха», — отметила директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.

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