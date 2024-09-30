МТС оцифровала Муравьевский парк к фестивалю журавлей

МТС подключила к широкополосному интернету парк устойчивого природопользования и экопросвещения Муравьевский. Реализованное техническое решение позволяет вести прямые трансляции из вольеров с краснокнижными птицами, подключать оборудование для контроля за пожароопасной обстановкой, проведения учебных занятий и научных исследований. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Муравьевский парк – первая в России особо используемая природная территория, где гнездятся японский и даурский журавли, дальневосточные аисты. Здесь расположен журавлиный питомник для пополнения дикой популяции японских журавлей и других краснокнижных птиц.

МТС разработала и реализовала проект по подключению парка к фиксированной сети интернет, протянула по территории высокоскоростные сети передачи данных и установила несколько точек для подключения телеком-оборудования. Это позволит сотрудникам парка отслеживать необходимые данные при наблюдении и уходе за питомцами, управлять температурой и освещением в вольерном комплексе, что позволит создавать более комфортные условия для проживания краснокнижных птиц. Новое оборудование обеспечит беспрерывную трансляцию видеосигнала для любителей наблюдать за такими птицами как японский, черный, даурский журавль и другими питомцами удаленно на сайте парка.

«Удаленность парка от магистральных сетей, большая площадь и болотный рельеф местности потребовали нестандартного технического решения. Специалисты МТС установили радиорелейное оборудование и провели волоконно-оптические линии связи по территории парка: к вольерам с птицами, учебному центру и административному зданию. Уже сейчас сотрудники могут проводить онлайн-конференции и подключать коллег из любой точки мира для экологического просвещения и обсуждения вопросов защиты птиц и животных. Также появляется доступ к использованию различных цифровых систем видеомониторинга со сложной аналитикой. Например, когда искусственный интеллект анализирует запись с камеры, и если происходящее совпадает с заданным сценарием, то система реагирует на это событие», - отметил руководитель бизнес-направления МТС в Амурской области Алексей Трофимович.

«Современная сеть и доступ к скоростному интернету на площадке Муравьевского парка - большой шаг вперед. В осенний и весенний периоды в окрестностях заказника возникают палы, что грозит переходом огня на территорию парка и может привести к печальным последствиям. Сегодня мы можем планировать установку видеокамер для удаленного наблюдения за территорией Муравьевского парка и заказника, что позволит сократить время реагирования в случае возникновения пожаров и сделает территорию безопаснее. Благодаря новому оборудованию перемены коснутся гостей парка и волонтеров. В местах отдыха будет установлено оборудование для беспроводного доступа к сети интернет», - сказал директор АНО «Парк Муравьевский» Евгений Лисицин.