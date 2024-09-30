МТС: жители Китая, Краснодарского края и москвичи слетелись на туристический форум в Хабаровск

МТС с помощью геоаналитической платформы «Геоэффект» проанализировала посещаемость массовых культурных мероприятий, проходивших на набережной и Комсомольской площади Хабаровска в рамках всероссийского туристического форума «Открой Дальний Восток». В 2024 г. события привлекли больше молодежи, а также значительно выросло число гостей из Китая и Краснодарского края по сравнению с 2023 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Гастрономический фестиваль «ГастроХаб», выступления популярных музыкантов и другие культурные мероприятия, организованные в рамках туристического форума, привлекли более 50 тыс. посетителей за три дня. Все развлечения на туристическом форуме проходили на открытом воздухе, на набережной у стадиона имени Ленина и на Комсомольской площади.

Самыми многочисленными гостями из регионов России, посетившими культурные мероприятия, оказались жители Приморского края — 47,5%. Гости из Еврейской автономной области составили 24,7%. Третье место заняли жители Амурской области — 14,5%. Также в пятёрку лидеров вошли москвичи и гости из Краснодарского края. Аналитики при этом отмечают, что число туристов из Краснодарского края возросло на треть год к году.

В 2024 г. фестиваль привлек гораздо больше молодежной аудитории. Наибольший прирост участников фестиваля был зафиксирован в возрастной категории 25-34 года — на 68% по сравнению с 2023 г. Значительный рост случился и среди юной категории участников до 17 лет — на 32% по сравнению с 2023 г. В целом большинство посетителей составили гости в возрасте 35-44 года – четверть от общего числа гостей.

«Технологии на базе Big Data помогают организаторам мероприятий анализировать аудиторию событий для принятия управленческих решений. Особенно актуален такой подход при проведении фестивалей на открытом воздухе со свободным входом, когда нельзя определить число участников по проданным билетам. Кроме того, анализ обезличенных данных позволяет понять интересы аудитории мероприятия, географию ее проживания и много другое. На основе такой информации можно корректировать программу событий, оценить достаточность сопутствующей инфраструктуры», — сказала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.

Ранее в преддверии культурных событий и первого гастрономического фестиваля «ГастроХаб», которые проходили в рамках туристического форума, МТС улучшила сеть в районе набережной Амура. Это стало возможным благодаря перераспределению частот, в результате которого скорость интернета увеличилась на четверть.