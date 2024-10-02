Комплексное решение ЛИНСИС сокращает расходы на промышленную связь

В марте 2024 г. САТЕЛ расширил свой портфель решений - российский производитель систем промышленной связи ЛИНСИС стал частью ИT-компании. На данный момент решения, реализованные на базе оборудования ЛИНСИС, применяются на предприятиях энергетической, нефтегазовой, машиностроительной, химической, металлургической и транспортной отраслей. Об этом CNews сообщили представители САТЕЛ.

Новое решение обеспечивает модернизацию диспетчерской, технологической и оперативной связи, командно-поискового и охранного оповещения. Продукт позволяет компаниям отказаться от нескольких отдельных систем в пользу одного комплексного универсального решения, а также оптимизировать операционные расходы за счет интеграции с другими центрами управления предприятием.

ЛИНСИС используется на взрывоопасных и пожароопасных объектах в нефтегазовой, энергетической, химической и металлургической отраслях, где требуется высокая надежность и устойчивость оборудования. Встроенные функции шумоподавления и записи переговоров обеспечивают высокое качество связи даже в шумных производственных условиях. Кроме того, ЛИНСИС позволяет осуществлять двустороннее соединение как с диспетчерскими пунктами, так и с удаленными объектами.

Применение оборудования ЛИНСИС позволяет повысить эффективность производства и безопасность проведения работ благодаря снижению времени обмена оперативной информацией между сотрудниками, повышению качества и надежности связи между производственными площадками, а также выполнению требований федеральных норм и правил в области промышленной безопасности.

Оборудование ЛИНСИС интегрируется с системами ОПС, АСУ ТП, СКУД, АТС и радиосвязью, что позволяет организовать комплексные решения для крупных промышленных и коммерческих объектов. Надежность аппаратной части обеспечивается резервированием центральных узлов. Гибкость конфигурации системы ЛИНСИС позволяет адаптировать решения под конкретные задачи заказчика, что делает оборудование востребованным в самых сложных производственных условиях.

«Развитие современных систем производственной связи играет важную роль в обеспечении безопасности и повышения эффективности работы на предприятиях. Старые решения часто не позволяют оперативно управлять действиями сотрудников. Новые решения, оснащенные функциями мониторинга и самодиагностики, обеспечивают четкое и своевременное оповещение работников, минимизируя риск сбоев. Комплексная система ЛИНСИС объединяет различные компоненты — от громкоговорителей до диспетчерских пультов и переговорных устройств, что позволяет создать единую платформу для внутренней коммуникации на предприятии», – отметил Павел Перфилов, руководитель по развитию систем промышленной связи компании САТЕЛ.