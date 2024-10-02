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«МегаФон» обновил сети в Горно-Алтайске

Жители столицы Алтая и пригородных сел смогут комфортно выходить в интернет. «МегаФон» провел масштабную работу по модернизации телеком-оборудования в республике. В рамках программы рефарминга обновлено около 30 базовых станций. Частоты, задействованные в сетях второго и третьего поколения (2G и 3G), переведены в современный стандарт 4G. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В Горно-Алтайске и пригороде ­– селах Майма, Кызыл-Озек, Алферово, Карлушка «МегаФон» провел масштабный рефарминг телеком-оборудования. Работы велись с начала 2024 г. и затронули десятки телеком-объектов, благодаря чему у абонентов увеличилась скорость мобильного интернета. Новое качество связи стало доступно примерно 100 тыс. человек, проживающим в Горно-Алтайске и окружающих его населенных пунктах.

В единственном городе республики находятся пять музеев, которые притягивают туристов своими этнографическими коллекциями. Национальный музей республики Алтая им. А.В. Анохина хранит свое главное сокровище – мумию женщины Пазырыкской культуры, получившей имя «Укокская принцесса». Фото-и видеосъемка принцессы запрещены, однако в других залах туристы могут делать снимки и делиться впечатлениями с близкими онлайн. Скорость мобильного интернета после модернизации достигает 100 Мбит/с, что позволяет загружать и отправлять «тяжелые» файлы в режиме реального времени.

Летом 2024 г., в пик туристического сезона, количество сгенерированного трафика в локациях, где прошла модернизация сети, выросло на 38% по сравнению с летними месяцами 2023 г. Кроме того, местные жители и отдыхающие активно разговаривали по голосовой связи. Объем голосового трафика показал прирост на 15% год к году.

«Через городскую агломерацию, сформировавшуюся вокруг Горно-Алтайска, проходит федеральная и ряд региональных автомобильных трасс, в том числе Чуйский тракт. Учитывая многотысячное местное население и растущий поток туристов, нагрузка на сеть постоянно растет. Наши инженеры выявляют проблемные локации и в случае необходимости оперативно модернизируют сеть, либо запускают новое телеком-оборудование, чтобы обеспечить абонентам высокое качество связи вне зависимости от места их проживания», – сказала директор «МегаФона» в Алтайском крае и Республике Алтай Мария Занько.

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