МТС в 10 раз расширила магистральный канал связи на западе Тувы

МТС модернизировала мобильную сеть в западной части Тувы, расширив магистральный канал связи в 10 раз. Это позволило увеличить скорость 4G-интернета в пяти районах республики в среднем более, чем на 15%.

Специалисты МТС модернизировали оборудование на магистральном транспортном канале – одном из ключевых элементов сетевой инфраструктуры – между городами Шагонар и Чадан. Работы велись на участке ВОЛС протяженностью 140 км. В результате пропускная способность канала выросла с 1 до 10 Гб/сек.

Улучшения качества связи могут почувствовать жители западных районов: Бай-Тайгинского, Барун-Хемчикского, Сут-Хольского, Дзун-Хемчикского и Чаа-Хольского. Теперь даже в часы пиковой нагрузки на сеть они могут пользоваться мобильным интернетом на комфортных скоростях: загружать видео в высоком качестве, оформлять госуслуги, отслеживать почтовые отправления, делать заказы на маркетплейсах, звонить по видеосвязи и так далее.

«МТС продолжает улучшать качество мобильной связи в республике с учётом растущей нагрузки на сеть. В западных кожуунах в часы пик скорости 4G-интернета могло быть недостаточно. Чтобы расширить «узкое место» в магистральном канале связи наши специалисты решили непростую технологическую задачу на протяженном участке со сложным рельефом. В результате пропускная способность магистрали выросла в десять раз – это можно сравнить с расширением автомобильной трассы, только в нашем случае по ней движутся данные. Как результат – быстрый мобильный интернет «в пункте назначения», у пользователей, в любое время суток», – сказал директор МТС в Туве Экер Хертек.