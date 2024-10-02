CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Телеком
|

Школьники и студенты Якутии бесплатно обучатся аналитике данных

Цифровая экосистема МТС сообщает о начале нового набора в Школу аналитиков данных МТС. Набор проходит до 20 октября на конкурсной основе — все участники, прошедшие отбор, пройдут бесплатное обучение, а лучшие из них получат приглашение на работу в МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В образовательной программе смогут принять участие якутские школьники и студенты, а также обучающиеся из других регионов России. После прохождения специального отбора им будет доступно обучение языку программирования Python, а также основам машинного обучения.

Старшеклассников, имеющих опыт в программировании, и тех, у кого уже есть опыт работы в ИT, научат не только владеть Python, но и работать с языком программирования SQL и нейросетями. В ходе обучения школьники и студенты также научатся применять модели машинного обучения на практике, например, в сфере рекламы или финансовых технологий. Также в курс войдут занятия по обработке естественного языка (NLP), а также насыщенный блок по рекомендательным системам, временным рядам и фреймворку для обработки и анализа информации Spark.

Занятия будут проходить на протяжении 10 месяцев в онлайн-формате — дважды в неделю эксперты «Big Data МТС» будут детально разбирать теоретические и практические задания на вебинарах. Помимо лекций, участников программы будут ждать интерактивы и домашние задания, за которые будут начисляться баллы, позднее конвертируемые в мерч МТС. Подать заявку на обучение можно будет до 20 октября, а первые занятия начнутся уже седьмого ноября.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как правильно внедрять RPA в компании

Для финансирования «Экономики данных» в России введут сбор с рекламы в интернете

Роботы, экзоскелеты и рост зарплат: Как выглядит «стройка будущего»

Android-устройства в России атаковали более 30 млн раз с начала года

Microsoft сняла с производства знаменитый шлем виртуальной реальности HoloLens 2

Конференции

Low-code и No-code 2024

Облачные и платформенные сервисы: IaaS, DBaaS, DRaaS, Kubernetes, SecaaS

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений
Показать еще

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Самые популярные медиаплееры и ТВ-приставки: хиты продаж

Обзор флагманских моделей бытовых кондиционеров Daichi, Midea и Kentatsu

10 причин, почему складные смартфоны c форм-фактором Fold бесполезны

Показать еще

Наука

Как VR превращает боль от физических упражнений в удовольствие

Новый чип, управляющий терагерцовыми лучами — основа для сверхбыстрого и надежного интернета будущего

Почему коллаген в скелетах динозавров не распадался на протяжении миллионов лет, несмотря на ожидания ученых
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: