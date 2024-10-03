CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Цифровизация
|

Виртуальная АТС компании «ТрансТелеКом» позволяет проводить автоматическое информирование и опросы клиентов

Виртуальная АТС компании «ТрансТелеКом» – инструмент коммуникации с клиентами и партнерами. Для более рационального использования труда операторов и их руководителей в сервисе присутствуют функции автоинформирования и опросов. Об этом CNews сообщили представители «ТрансТелеКом».

При запуске новой акции, изменении условий оказания услуг или другом важном событии нет необходимости вручную обзванивать всех клиентов. Можно просто записать файл с сообщением, загрузить список номеров для обзвона и запустить услугу «Автоинформирование». Виртуальная АТС позвонит каждому клиенту из списка и воспроизведет объявление.

В конце каждого объявления вы можете добавить опрос и мгновенно получить обратную связь от клиентов. По итогам обзвона результаты опроса будут собраны в информативный отчет в виде таблицы, которую можно скачать и проанализировать. Опросы в Виртуальной АТС могут быть инструментом маркетинговых исследований или решения других практических задач. Например, клиенты получат возможность оставить заявку на получение услуги или обратный звонок, подтвердить, что хотели бы принять участие в событии, оценить качество обслуживания.

«Виртуальная АТС компании «ТрансТелеКом» предоставляет бизнесу целый комплекс возможностей, и мы уверены, что функционал сервиса получит положительную оценку всех новых клиентов и партнеров», - сказал Александр Николаев, начальник отдела маркетинга АО «Компания ТрансТелеКом».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Глава Минцифры России Максут Шадаев даст ответы на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024

В России создали водный беспилотник для мониторинга водоемов

Севернкорейские хакеры атакуют и грабят компании из США

Конференции

Low-code и No-code 2024

Облачные и платформенные сервисы: IaaS, DBaaS, DRaaS, Kubernetes, SecaaS

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений
Показать еще

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Самые популярные медиаплееры и ТВ-приставки: хиты продаж

Обзор флагманских моделей бытовых кондиционеров Daichi, Midea и Kentatsu

10 причин, почему складные смартфоны c форм-фактором Fold бесполезны

Показать еще

Наука

Как VR превращает боль от физических упражнений в удовольствие

Новый чип, управляющий терагерцовыми лучами — основа для сверхбыстрого и надежного интернета будущего

Почему коллаген в скелетах динозавров не распадался на протяжении миллионов лет, несмотря на ожидания ученых
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: