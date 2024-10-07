«МегаФон» запустил 4G-интернет на родине первого удмуртского писателя

«МегаФон» обеспечил более 400 жителей удмуртской деревни стабильным сигналом и быстрым мобильным интернетом. Специалисты оператора установили современное телеком-оборудование в деревне Ляльшур Шарканского района. Теперь на территории населенного пункта можно смотреть видеоконтент в высоком качестве, общаться в мессенджерах и социальных сетях, получать актуальную информацию на новостных интернет-сайтах и муниципальных ресурсах на скорости до 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новое телеком-оборудование работает сразу в нескольких частотных диапазонах LTE. Такое решение позволяет организовать покрытие сети на максимально возможной территории деревни и одновременно с этим предоставить абонентам высокоскоростной мобильный интернет.

Деревня Ляльшур расположена примерно в 100 км от Ижевска и известна как одно из самых старинных поселений Шарканского района. Здесь жил Григорий Верещагин – первый удмуртский писатель, этнограф и основатель школы, традиции которой до сих пор поддерживаются в учебном заведении. Также окрестности населенного пункта изобилуют множеством родников.

Появление новой телеком-инфраструктуры востребовано у сельчан, что подтверждают растущие показатели передачи данных. Только за последнюю неделю сентября, жители использовали объём трафика сравнимый с восьмью тыс. минут видеообщения в мессенджере.

«Мы рады, что можем улучшить качество жизни людей в небольших населённых пунктах Удмуртии. Благодаря установке современного оборудования местные жители получили доступ к быстрому мобильному интернету и могут пользоваться всеми преимуществами цифровых технологий. Уверен, что новая телеком-инфраструктура повысит уровень комфорта жителей и станет стимулом для дальнейшего развития», –сказал директор «МегаФона» в Удмуртии Александр Соловьев.